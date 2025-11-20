Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Párizs

Óriási a baj, sötétségbe borult több fővárosi kerület

Tegnap, 12:35
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Műszaki incidens miatt csütörtök reggel Párizs több kerületében is elment az áram. Az áramszünet feltehetően az Issy-Les-Moulineaux elektromos alállomásán történt műszaki hiba miatt történhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Párizsáramszünetműszaki hiba

Áramszünet sújtotta csütörtök reggel Párizs több kerületét. A meghibásodást a főváros délnyugati részén található Issy-Les-Moulineaux elektromos alállomásán történt műszaki hiba okozhatta, de még vizsgálódnak a hatóságok – írja a Reuters

Áramszünet miatt sötétségbe borult Párizs
Áramszünet miatt sötétségbe borult Párizs
Fotó: Unsplash

Az áramkimaradás több metróvonal és elővárosi vonat leállását is kiváltotta, továbbá mintegy 170 000 háztartás is áram nélkül maradt. 

Az áramszünet bő egy órán át tartott, a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi okozhatta a leállást. 

Áramszünet miatt állt meg az élet az egész országban

Ritka országos áramkimaradás bénította meg a Dominikai Köztársaságot november közepén. A dominikai áramszünet következtében leálltak a közlekedési rendszerek, megbénultak a vállalkozások és számos lakos maradt áram nélkül.

Egy egész kontinens borult sötétségbe – Ön emlékszik az 1965-ös nagy áramszünetre?

Az 1965-ös nagy áramszünet története mindmáig emlékezetes. A több mint 30 millió embert érintő esemény az egész Észak-Amerika energiaellátásában komoly fennakadást okozott. A villamos hálózat összeomlása példátlan láncreakciót indított el, amely Kanada és az Egyesült Államok több városát is megbénította. Az 1965-ös nagy áramszünet helyi idő szerint 17:16-kor kezdődött, amikor az Ontario tartományban található Queenston alállomásban egy hibás védelmi relé tévesen működésbe lépett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!