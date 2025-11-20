Óriási a baj, sötétségbe borult több fővárosi kerület

Áramszünet sújtotta csütörtök reggel Párizs több kerületét. A meghibásodást a főváros délnyugati részén található Issy-Les-Moulineaux elektromos alállomásán történt műszaki hiba okozhatta, de még vizsgálódnak a hatóságok – írja a Reuters.

Áramszünet miatt sötétségbe borult Párizs

Fotó: Unsplash

Az áramkimaradás több metróvonal és elővárosi vonat leállását is kiváltotta, továbbá mintegy 170 000 háztartás is áram nélkül maradt.

Az áramszünet bő egy órán át tartott, a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi okozhatta a leállást.

Áramszünet miatt állt meg az élet az egész országban

Ritka országos áramkimaradás bénította meg a Dominikai Köztársaságot november közepén. A dominikai áramszünet következtében leálltak a közlekedési rendszerek, megbénultak a vállalkozások és számos lakos maradt áram nélkül.

Egy egész kontinens borult sötétségbe – Ön emlékszik az 1965-ös nagy áramszünetre?

Az 1965-ös nagy áramszünet története mindmáig emlékezetes. A több mint 30 millió embert érintő esemény az egész Észak-Amerika energiaellátásában komoly fennakadást okozott. A villamos hálózat összeomlása példátlan láncreakciót indított el, amely Kanada és az Egyesült Államok több városát is megbénította. Az 1965-ös nagy áramszünet helyi idő szerint 17:16-kor kezdődött, amikor az Ontario tartományban található Queenston alállomásban egy hibás védelmi relé tévesen működésbe lépett.