Arany WC, lopás, botrány – visszatér a világ legdrágább vécéje!

Az arany WC már első megjelenésekor hatalmas figyelmet kapott. Ez a furcsa, mégis ikonikus műtárgy a kortárs művészet egyik legismertebb darabjává vált – részben annak köszönhetően, hogy valódi, 18 karátos aranyból készült, és teljesen funkcionális illemhelynek tervezték - írja a CNN.

Az arany WC - Maurizio Cattelan: America

Fotó: Pinterest

Műalkotás vagy túlzás?

A híres olasz művész, Maurizio Cattelan alkotta meg a 100 kilós, szilárd arany trónust, amelyet először a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójába állítottak ki 2016-ban. A látogatók nemcsak megcsodálhatták – használhatták is, ami több mint 100 000 embert vonzott.

A mű címe: „America”,

amely egyszerre szatirikus kommentár a gazdagság, a hatalom és a fogyasztói társadalom túlzásaira.

Arany WC: a rejtélyes rablás és a nyomozás

2019-ben elképesztő fordulatot vett a történet. A művet az angliai Blenheim-palotába szállították, Winston Churchill szülőhelyére – innen azonban öt perc alatt elvitték ismeretlen tettesek, akik kalapácsokkal törték szét a kiállítás biztonságát.

Bár a bűnözőket 2024-ben elítélték, az arany WC sosem került elő,

a szakértők szerint valószínűleg beolvaszthatták, hogy a több millió dollárt érő aranyat pénzzé tegyék.

Egy újabb arany WC bukkan fel – eladásra kínálják

Cattelan korábban utalt rá, hogy több példány is készült a műből. Most a második példány lép reflektorfénybe: a Sotheby’s New York árverésre bocsátja november 18-án.

A kikiáltási ár: az arany aktuális világpiaci ára alapján, körülbelül 10 millió dollár (~3 364 500 000 forint)

A különlegessége, hogy az aukciósház mosdójában helyezik ki, de ezúttal:

nem lehet használni, és a biztonság érdekében az ajtó nyitva marad

A mű legnagyobb kérdése:

Mennyit ér egy műtárgy, ha pusztán alapanyagként is vagyonokba kerül?

A Sotheby’s szerint ez a koncepció teszi különlegessé a művet, ugyanúgy, ahogy Cattelan másik világhírű munkája, a falra ragasztott banán, amely több millió dollárért kelt el.

A kortárs művészet szimbóluma

A mű egyértelmű tisztelgés Marcel Duchamp legendás 1917-es piszoárja előtt, amely a modern művészetet gyökeresen átalakította. Cattelan célja: