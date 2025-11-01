Arany WC, lopás, botrány – visszatér a világ legdrágább vécéje!

Az arany WC már első megjelenésekor hatalmas figyelmet kapott. Ez a furcsa, mégis ikonikus műtárgy a kortárs művészet egyik legismertebb darabjává vált – részben annak köszönhetően, hogy valódi, 18 karátos aranyból készült, és teljesen funkcionális illemhelynek tervezték - írja a CNN.
Műalkotás vagy túlzás?
A híres olasz művész, Maurizio Cattelan alkotta meg a 100 kilós, szilárd arany trónust, amelyet először a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójába állítottak ki 2016-ban. A látogatók nemcsak megcsodálhatták – használhatták is, ami több mint 100 000 embert vonzott.
A mű címe: „America”,
amely egyszerre szatirikus kommentár a gazdagság, a hatalom és a fogyasztói társadalom túlzásaira.
Arany WC: a rejtélyes rablás és a nyomozás
2019-ben elképesztő fordulatot vett a történet. A művet az angliai Blenheim-palotába szállították, Winston Churchill szülőhelyére – innen azonban öt perc alatt elvitték ismeretlen tettesek, akik kalapácsokkal törték szét a kiállítás biztonságát.
Bár a bűnözőket 2024-ben elítélték, az arany WC sosem került elő,
a szakértők szerint valószínűleg beolvaszthatták, hogy a több millió dollárt érő aranyat pénzzé tegyék.
Egy újabb arany WC bukkan fel – eladásra kínálják
Cattelan korábban utalt rá, hogy több példány is készült a műből. Most a második példány lép reflektorfénybe: a Sotheby’s New York árverésre bocsátja november 18-án.
A kikiáltási ár: az arany aktuális világpiaci ára alapján, körülbelül 10 millió dollár (~3 364 500 000 forint)
A különlegessége, hogy az aukciósház mosdójában helyezik ki, de ezúttal:
nem lehet használni, és a biztonság érdekében az ajtó nyitva marad
A mű legnagyobb kérdése:
Mennyit ér egy műtárgy, ha pusztán alapanyagként is vagyonokba kerül?
A Sotheby’s szerint ez a koncepció teszi különlegessé a művet, ugyanúgy, ahogy Cattelan másik világhírű munkája, a falra ragasztott banán, amely több millió dollárért kelt el.
A kortárs művészet szimbóluma
A mű egyértelmű tisztelgés Marcel Duchamp legendás 1917-es piszoárja előtt, amely a modern művészetet gyökeresen átalakította. Cattelan célja:
- a hatalom és vagyon kritikája
- a művészet és pénz kapcsolatának kifigurázása
- a műalkotás értékének újraértelmezése
Cattelan mindig a rendszert kritizálja
– nyilatkozta a Sotheby’s szakértője.
200 millió forintot fizettek egy bajszos Mona Lisáért
Nem ez az első eset, hogy egy provokatív műalkotás rekordáron kel el: 2017-ben a Sotheby’s párizsi aukcióján 200 millió forintnak megfelelő összeget fizettek Marcel Duchamp ikonikus művéért, a bajusszal és szakállal kiegészített Mona Lisa-reprodukcióért. A szakértők szerint ez is azt bizonyítja, hogy a botrányos művek piaca továbbra is szárnyal.