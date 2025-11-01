Arany WC, lopás, botrány – visszatér a világ legdrágább vécéje!

Hírlevél

A művészet és a provokáció találkozása: kevés olyan alkotás létezik, amely ekkora feltűnést keltett volna a világban. Az arany WC nem csupán műtárgy – jelképe a fényűzésnek és a társadalmi kritikának is.
műtárgykortárs művészetMarcel DuchampMaurizio Cattelan

Az arany WC már első megjelenésekor hatalmas figyelmet kapott. Ez a furcsa, mégis ikonikus műtárgy a kortárs művészet egyik legismertebb darabjává vált – részben annak köszönhetően, hogy valódi, 18 karátos aranyból készült, és teljesen funkcionális illemhelynek tervezték - írja a CNN.

arany wc
Az arany WC - Maurizio Cattelan: America
Fotó: Pinterest

Műalkotás vagy túlzás?

A híres olasz művész, Maurizio Cattelan alkotta meg a 100 kilós, szilárd arany trónust, amelyet először a New York-i Guggenheim Múzeum mosdójába állítottak ki 2016-ban. A látogatók nemcsak megcsodálhatták – használhatták is, ami több mint 100 000 embert vonzott.

A mű címe: „America”,

amely egyszerre szatirikus kommentár a gazdagság, a hatalom és a fogyasztói társadalom túlzásaira.

Arany WC: a rejtélyes rablás és a nyomozás

2019-ben elképesztő fordulatot vett a történet. A művet az angliai Blenheim-palotába szállították, Winston Churchill szülőhelyére – innen azonban öt perc alatt elvitték ismeretlen tettesek, akik kalapácsokkal törték szét a kiállítás biztonságát.

Bár a bűnözőket 2024-ben elítélték, az arany WC sosem került elő,

a szakértők szerint valószínűleg beolvaszthatták, hogy a több millió dollárt érő aranyat pénzzé tegyék.

Egy újabb arany WC bukkan fel – eladásra kínálják

Cattelan korábban utalt rá, hogy több példány is készült a műből. Most a második példány lép reflektorfénybe: a Sotheby’s New York árverésre bocsátja november 18-án.

A kikiáltási ár: az arany aktuális világpiaci ára alapján, körülbelül 10 millió dollár (~3 364 500 000 forint)

A különlegessége, hogy az aukciósház mosdójában helyezik ki, de ezúttal:

nem lehet használni, és a biztonság érdekében az ajtó nyitva marad

A mű legnagyobb kérdése:

Mennyit ér egy műtárgy, ha pusztán alapanyagként is vagyonokba kerül?

A Sotheby’s szerint ez a koncepció teszi különlegessé a művet, ugyanúgy, ahogy Cattelan másik világhírű munkája, a falra ragasztott banán, amely több millió dollárért kelt el.

A kortárs művészet szimbóluma

A mű egyértelmű tisztelgés Marcel Duchamp legendás 1917-es piszoárja előtt, amely a modern művészetet gyökeresen átalakította. Cattelan célja:

  • a hatalom és vagyon kritikája
  • a művészet és pénz kapcsolatának kifigurázása
  • a műalkotás értékének újraértelmezése
A man takes pictures of the artwork "Fountain" by French artist Marcel Duchamp during the Picasso/Duchamp "He was wrong" exhibition at the Moderna Museet in Stockholm on August 23, 2012. In the exhibition Picasso/Duchamp "He was wrong", Moderna Museet in Stockholm is exhibiting the two giants Pablo Picasso and Marcel Duchamp together for the first time. This exhibition runs from August 25, 2012 to March 3, 2013. AFP PHOTO/JONATHAN NACKSTRAND RESTRICTED TO EDITORIAL USE, MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION, TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
Marcel Duchamp: Fountain
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Cattelan mindig a rendszert kritizálja 

– nyilatkozta a Sotheby’s szakértője.

200 millió forintot fizettek egy bajszos Mona Lisáért

Nem ez az első eset, hogy egy provokatív műalkotás rekordáron kel el: 2017-ben a Sotheby’s párizsi aukcióján 200 millió forintnak megfelelő összeget fizettek Marcel Duchamp ikonikus művéért, a bajusszal és szakállal kiegészített Mona Lisa-reprodukcióért. A szakértők szerint ez is azt bizonyítja, hogy a botrányos művek piaca továbbra is szárnyal.

 

