Beindult az aranyőrület, rekorder leletre bukkantak

Több mint 1444 tonna aranyat találtak Kínában, Liaoning tartomány keleti részén, a Dadonggou nevű lelőhelyen. A rekorder aranylelet több mint 166 milliárd euró értékű – körülbelül 66,4 ezer milliárd forint –, 1949 óta ez a legnagyobb mennyiségű aranylelet, amit az országban találtak – írja a Bild.

Aranylelet Kínában: 1444 tonna aranyat találtak a föld alatt

A hatalmas aranykincs 2,586 millió tonna kőzetben rejtőzik, az arany koncentrációja átlagosan 0,56 gramm/tonna. Az állami Liaoning Geological and Mining Group közel 1000 technikust és munkást vetett be a kutatáshoz, és mindössze 15 hónap alatt sikerült feltárni a lelőhelyet.

Kína 2024-ben összesen 377 tonna aranyat termelt, miközben a fogyasztás elérte a 985 tonnát.

Tavaly Hunan tartományban is egy több milliárd dollár értékű aranyleletet találtak, amely akkor a világ egyik legnagyobb ismert aranykincse volt.

Aranylelet egy hátsó kertben?

Egy férfi körülbelül 700 ezer euró (kb. 270 millió forint) értékű aranyrúdra és -érmére bukkant, miközben úszómedencét ásott a kertjében Franciaországban, a a Lyon melletti Neuville-sur-Saône városában található otthonában. A férfi a felfedezést azonnal jelentette a hatóságoknak, akik megvizsgálták a leletet, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy az aranykincsnek történelmi jelentősége lett volna.

Hobbiból kutattak, középkori kincsekre bukkantak

Egy lengyel baráti társaság hobbiból kutatott a föld mélyén, és váratlan kincset találtak. A kincsvadászok középkori érmékre és egy 1800 éves arany nyakláncra bukkantak, ami régészeti szenzációnak számít Lengyelországban.