Kiderült, az „aranymetszés” szerint ki a világ leggyönyörűbb nője

A kutatás szerint Emma Stone amerikai színésznő arca elképesztő, 94,72%-ban felel meg a tökéletességet jelző aranymetszés-arányszámnak, így olyan sztárokat is maga mögé utasított, mint Zendaya, Margot Robbie vagy Beyoncé, számolt be a meglepő eredményről a Daily Mail.

Az aranymetszés mérőszámai alapján Emma Stone a világ legszebb nője – Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emma Stone minden kategóriában tarol az aranymetszés mérőszámai alapján

Dr. De Silva, a londoni Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery vezetője szerint a színésznő „közel tökéletes” arccal rendelkezik. A szakértő számítógépes arctérképezést alkalmazott, amely elsőre nagyon futurisztikusan hangzik, ám valójában plasztikai műtétek tervezéséhez is használják.

97 százalékos állvonal, 95,6 százalékos ajakarány, Emma Stone minden Golden Ratio-elemben kiváló arányokkal rendelkezik

– állítja a szakember.

Zendaya és Beyoncé is „tudományosan szép”

A lista második helyét a Dűne-filmek sztárja, Zendaya szerezte meg, elképesztően magas, 94,37 százalékos eredménnyel. Dr. De Silva szerint az ő ajkai 99,5, a szemei 97,3, míg a homloka 98 százalékos mérőszámmal rendelkezik. Ugyanakkor a színésznőt a „nem elég tökéletes” orr-ajkak közti távolság miatt lejjebb rangsorolta a rendszer.

A harmadik helyen Freida Pinto (94,34%), míg a negyediken Vanessa Kirby (94,31%) végzett. A listán felbukkan Jenna Ortega is, aki a világ legszebb homlokát kapta (99,6%), ám a „gyengébb” arcalakja miatt nem jutott az élre. Az első tízben szerepel még Olivia Rodrigo, Aishwarya Rai Bachchan és Tang Wei is, a sort pedig Beyoncé zárja, aki szintén lenyűgöző, 92,4%-os eredményt ért el.

A férfiakról is készült lista

Dr. De Silva külön rangsort készített a férfiakról – és az első helyre Aaron Taylor-Johnson angol színész került. A 33 éves sztár 93,04%-kal lett a tudomány szerint a világ legjóképűbb férfija.

Ha valóban ő lesz az új James Bond, ő lehet a valaha volt legjóképűbb 007-es

– állítja a plasztikai sebész.

Taylor-Johnsont Lucien Laviscount (92,41%), Paul Mescal (92,38%) és Robert Pattinson (92,15%) követi a listán. A szakértő még a korábbi Bond-színészeket is összevetette: Sean Connery 89,2%-ot, Roger Moore 88,8%-ot, Daniel Craig pedig – meglepetésre – csak 84,2%-ot kapott.