Halsperma a fiatalabb bőrért – tényleg működik az arckezelés?

Az esztétikai kezelések piacán egyre többen keresnek természetes, regeneráló arckezeléseket, amelyek célja, hogy fiatalosabbá és egészségesebbé tegyék a bőrt. A polinukleotid-injekciókat különösen nagy érdeklődés övezi: ezekhez pisztráng vagy lazac spermájából származó DNS-t használnak a bőr megújulásának serkentésére – tájékoztat a BBC.

Egyre népszerűbb a halspermás arckezelés – Fotó: Unsplash

Arckezelés hal DNS-sel – így működnek a polinukleotid-injekciók

A polinukleotidok apró DNS-fragmentumok, amelyek serkenthetik a kollagén és az elasztin termelését – két fehérjét, amelyek alapvetőek a bőr szerkezetének és feszességének megőrzésében. Az arckezelés célja a bőr hidratáltságának és rugalmasságának javítása, a finom vonalak, ráncok, hegek és bőrpír csökkentése.

A polinukleotid-injekciók népszerűsége nőtt a hírességek körében is, akik nyíltan beszéltek „lazacspermás” arckezeléseikről.

Szakértők szerint a polinukleotidok ígéretesek a regeneratív bőrápolásban, és klinikai vizsgálatok szerint javíthatják a bőr állapotát, mérsékelhetik az öregedés látható jeleit.

Általában három alkalom szükséges az arckezelés kívánt hatásának eléréséhez, a fenntartó kezeléseket félévente vagy kilenc havonta javasolják. Az eredmények egyénenként változnak: sokan érzik, hogy bőrük feszesebb, hidratáltabb és fiatalosabb, másoknál a változás kevésbé látványos.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy a polinukleotid-kezelés nem csodaszer, de természetes lehetőséget kínál a bőr regenerálására és fiatalítására.

A biztonságos eredmény érdekében mindig képzett orvos vagy esztétikai szakember felügyelete javasolt, ha valaki arckezelést szeretne.

Elterjedt a hírességek körében is

Egyre többen érdeklődnek az eljárás iránt, különösen azután, hogy Kim Kardashian a valóságshow-jában beszélt saját élményeiről. Azok, akik átestek a kezelésen, arról számolnak be, hogy a finom ráncaik csökkentek, bőrük ragyogóbbá vált, és összességében fiatalosabb megjelenést kaptak.

Hajnövesztőként is működik?

A legújabb hajnövesztő trend szerint a fejbőrbe fecskendezett lazacsperma serkentheti a hajhagymákat és elősegítheti az egészségesebb haj növekedését. A fejbőrbe fecskendezett hal DNS aktiválja a sejtek regenerálódását és fokozza a kollagéntermelést.