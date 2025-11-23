Halsperma a fiatalabb bőrért – tényleg működik az arckezelés?

Az esztétikai kezelések piacán egyre többen keresnek természetes, regeneráló arckezeléseket, amelyek célja, hogy fiatalosabbá és egészségesebbé tegyék a bőrt. A polinukleotid-injekciókat különösen nagy érdeklődés övezi: ezekhez pisztráng vagy lazac spermájából származó DNS-t használnak a bőr megújulásának serkentésére – tájékoztat a BBC.
Arckezelés hal DNS-sel – így működnek a polinukleotid-injekciók
A polinukleotidok apró DNS-fragmentumok, amelyek serkenthetik a kollagén és az elasztin termelését – két fehérjét, amelyek alapvetőek a bőr szerkezetének és feszességének megőrzésében. Az arckezelés célja a bőr hidratáltságának és rugalmasságának javítása, a finom vonalak, ráncok, hegek és bőrpír csökkentése.
A polinukleotid-injekciók népszerűsége nőtt a hírességek körében is, akik nyíltan beszéltek „lazacspermás” arckezeléseikről.
Szakértők szerint a polinukleotidok ígéretesek a regeneratív bőrápolásban, és klinikai vizsgálatok szerint javíthatják a bőr állapotát, mérsékelhetik az öregedés látható jeleit.
Általában három alkalom szükséges az arckezelés kívánt hatásának eléréséhez, a fenntartó kezeléseket félévente vagy kilenc havonta javasolják. Az eredmények egyénenként változnak: sokan érzik, hogy bőrük feszesebb, hidratáltabb és fiatalosabb, másoknál a változás kevésbé látványos.
Szakértők hangsúlyozzák, hogy a polinukleotid-kezelés nem csodaszer, de természetes lehetőséget kínál a bőr regenerálására és fiatalítására.
A biztonságos eredmény érdekében mindig képzett orvos vagy esztétikai szakember felügyelete javasolt, ha valaki arckezelést szeretne.
Elterjedt a hírességek körében is
Egyre többen érdeklődnek az eljárás iránt, különösen azután, hogy Kim Kardashian a valóságshow-jában beszélt saját élményeiről. Azok, akik átestek a kezelésen, arról számolnak be, hogy a finom ráncaik csökkentek, bőrük ragyogóbbá vált, és összességében fiatalosabb megjelenést kaptak.
Hajnövesztőként is működik?
A legújabb hajnövesztő trend szerint a fejbőrbe fecskendezett lazacsperma serkentheti a hajhagymákat és elősegítheti az egészségesebb haj növekedését. A fejbőrbe fecskendezett hal DNS aktiválja a sejtek regenerálódását és fokozza a kollagéntermelést.