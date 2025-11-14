Brutális támadás érte Ariana Grandét a vörös szőnyegen – videó!

Ariana Grande először lépett a sajtó elé az új film - Wicked: For Good premierjén - ázsiai bemutatóján, ám az esemény kaotikussá vált, miután egy ausztrál férfi, Johnson Wen áttört a fotósok között és rátámadt a sztárra. A támadó, a helyszínen azt állította, „szabadon távozott”, ám másnap a bíróság közbotrány okozásával vádolta meg. A férfi korábban is több sztárrendezvényt zavart meg, és akár jelentős pénzbírságra számíthat - írja a BBC.

A gyönyörű Ariana Grande rémálma újraéledt

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Támadás Ariana Grande ellen

Sokan amiatt aggódtak, hogy Ariana Grande újra traumát élhetett át, hiszen a manchesteri terrortámadás óta különösen érzékeny az ilyen helyzetekre. A premier ettől függetlenül folytatódott, Ariana pedig egyelőre nem kommentálta az esetet.

A párizsi Wicked: For Good sem zajlott eseménytelenül

Ariana Grande lenyűgözően jelent meg egy fekete, rózsás díszítésű estélyiben, amely tökéletesen kiemelte törékeny alkatát, de valami mégis szemet szúrt a rajongóknak. Ariana Grande tetoválásai okozták a legnagyobb döbbenetet a vörös szőnyegen.