Brutális támadás érte Ariana Grandét a vörös szőnyegen – videó!

A rajongókat világszerte felkavarta az eset. Ariana Grande a szingapúri Wicked: For Good premierjén egy váratlan támadás célpontjává vált, amikor egy férfi átugrotta a kordonokat és megragadta a színésznőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ariana Grandetámadásfilmpremier

Ariana Grande először lépett a sajtó elé az új film - Wicked: For Good premierjén - ázsiai bemutatóján, ám az esemény kaotikussá vált, miután egy ausztrál férfi, Johnson Wen áttört a fotósok között és rátámadt a sztárra. A támadó, a helyszínen azt állította, „szabadon távozott”, ám másnap a bíróság közbotrány okozásával vádolta meg. A férfi korábban is több sztárrendezvényt zavart meg, és akár jelentős pénzbírságra számíthat - írja a BBC.

US actor Ariana Grande poses on the red carpet upon arrival for the European premiere of the film "Wicked: For Good" in central London on November 10, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
A gyönyörű Ariana Grande rémálma újraéledt
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Támadás Ariana Grande ellen

Sokan amiatt aggódtak, hogy Ariana Grande újra traumát élhetett át, hiszen a manchesteri terrortámadás óta különösen érzékeny az ilyen helyzetekre. A premier ettől függetlenül folytatódott, Ariana pedig egyelőre nem kommentálta az esetet.

A párizsi Wicked: For Good sem zajlott eseménytelenül

Ariana Grande lenyűgözően jelent meg egy fekete, rózsás díszítésű estélyiben, amely tökéletesen kiemelte törékeny alkatát, de valami mégis szemet szúrt a rajongóknak. Ariana Grande tetoválásai okozták a legnagyobb döbbenetet a vörös szőnyegen. 

Ariana Grande meglepte a rajongókat

 

