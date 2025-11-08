Ariana Grande tetoválásai okozták a legnagyobb meglepetést a vörös szőnyegen

A ruha bélése is a rózsaszínes árnyalatot vitte tovább, miközben a kabátja elegánsan lecsúszott a válláról. Ariana Grande mégis valami más miatt keltett feltűnést: több mint negyven apró, kézzel készült tetoválás borítja a karját – írja a Daily Mail.

Ariana Grande-nak több mint 40 tetovlása van.

Fotó: Getty Images/Kevin Mazur

Ariana Grande és a „börtöntetkók” története

A rajongók ezeket a mintákat „börtöntetoválásoknak” nevezték el, mert aprók, egyenetlenek és mintha házilag készültek volna. Néhány motívum a Wicked filmhez, illetve színésztársához, Cynthia Erivóhoz kapcsolódik.

Más tetoválások korábbi párjait idézik meg – Mac Millert, Pete Davidsont és Dalton Gomezt.

A popsztár frizuráját elegáns kontyba fogta, sminkje pedig kifinomultan emelte ki az arcát. A magas sarkú cipő tovább növelte az egyébként is légies megjelenését. A premier különlegessége ellenére Cynthia Erivo ezúttal nem vett részt az eseményen. Ariana korábban a brazíliai bemutatót is kénytelen volt kihagyni, mert repülője műszaki hiba miatt nem szállhatott fel. Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg csalódottságát, és elmondta, minden lehetséges megoldást megpróbáltak, hogy időben odaérjen.

she is so sweet and so kind to her fans, ariana grande has arrived at the wicked: for good premiere in parispic.twitter.com/Z8cn2XRDD2 — lovely ariana 🩷🫶🏻 (@gngari5) November 7, 2025

A popdíva új stílusa mindenkit meglepett

Ariana Grande új korszakot nyitott stílusában. Az átlátszó ruha amiben nemrég fotózták, mindenkit meglepett és lenyűgözött. A popdíva legújabb fotósorozatával szó szerint felrobbantotta az internetet.

Izzik a levegő Ariana Grande körül

Ariana Grande jövő évi Eternal Sunshine Tour koncertsorozata óriási érdeklődést mutatott az Egyesült Királyságban. A popsztár tíz londoni fellépésére szóló belépők pillanatok alatt elfogytak, sok rajongó pedig már a jegyvásárlási sor elejéről is üres képernyővel távozott. A rajongók állítása szerint a koncertjegyeket minimum 400%-os felárral kínálják.