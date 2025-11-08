Ariana Grande tetoválásai okozták a legnagyobb meglepetést a vörös szőnyegen

A ruha bélése is a rózsaszínes árnyalatot vitte tovább, miközben a kabátja elegánsan lecsúszott a válláról. Ariana Grande mégis valami más miatt keltett feltűnést: több mint negyven apró, kézzel készült tetoválás borítja a karját – írja a Daily Mail.
Ariana Grande és a „börtöntetkók” története
A rajongók ezeket a mintákat „börtöntetoválásoknak” nevezték el, mert aprók, egyenetlenek és mintha házilag készültek volna. Néhány motívum a Wicked filmhez, illetve színésztársához, Cynthia Erivóhoz kapcsolódik.
Más tetoválások korábbi párjait idézik meg – Mac Millert, Pete Davidsont és Dalton Gomezt.
A popsztár frizuráját elegáns kontyba fogta, sminkje pedig kifinomultan emelte ki az arcát. A magas sarkú cipő tovább növelte az egyébként is légies megjelenését. A premier különlegessége ellenére Cynthia Erivo ezúttal nem vett részt az eseményen. Ariana korábban a brazíliai bemutatót is kénytelen volt kihagyni, mert repülője műszaki hiba miatt nem szállhatott fel. Az énekesnő közösségi oldalán osztotta meg csalódottságát, és elmondta, minden lehetséges megoldást megpróbáltak, hogy időben odaérjen.
A popdíva új stílusa mindenkit meglepett
Ariana Grande új korszakot nyitott stílusában. Az átlátszó ruha amiben nemrég fotózták, mindenkit meglepett és lenyűgözött. A popdíva legújabb fotósorozatával szó szerint felrobbantotta az internetet.
Izzik a levegő Ariana Grande körül
Ariana Grande jövő évi Eternal Sunshine Tour koncertsorozata óriási érdeklődést mutatott az Egyesült Királyságban. A popsztár tíz londoni fellépésére szóló belépők pillanatok alatt elfogytak, sok rajongó pedig már a jegyvásárlási sor elejéről is üres képernyővel távozott. A rajongók állítása szerint a koncertjegyeket minimum 400%-os felárral kínálják.