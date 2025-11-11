Ariana Grande meglepte a rajongókat

Sokan azt hitték, hogy Ariana Grande ezzel jelképesen is elengedi Glinda szerepét, de a sztár szerint erről szó sincs – írja a BBC.

Ariana Grande nem először mutatkozik barna hajjal

Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ariana Grande megindokolta a színváltást

A 32 éves énekesnő ismét Cynthia Erivóval tér vissza a Wicked: For Good című folytatásban, amely a 2024-es, rekordokat döntő Wicked második része lesz. A rendező ezúttal is Jon M. Chu, a látványos adaptációk mestere.

Nem Glindától búcsúzom, csak szerettem volna egy kis változást”

– mondta Grande a BBC Newsnak.

A sztár hozzátette, hogy a sötétebb tónus inkább „a második film hangulatához és stílusához illik”.

A 32 éves énekesnő ismét Cynthia Erivóval tér vissza a Wicked: For Good című folytatásban, amely a 2024-es, rekordokat döntő Wicked második része lesz. A rendező ezúttal is Jon M. Chu, a látványos adaptációk mestere.

hits radio pic.twitter.com/dWwwpG1Fxx — Ariana Grande Today (@ArianaToday) November 11, 2025 ””

A londoni Leicester Square hétfő este varázslatos Land of Ozzá alakult: zöld és rózsaszín fények, egy hatalmas sárga út és rajongók tucatjai Glinda- és Elphaba-jelmezekben várták a szereplőket.

Erivo elárulta, hogy „felemelő és egyben nehéz érzés” volt lezárni a többéves projektet, míg Grande hozzátette: „Ez a történet örökre az életünk része marad.”

A filmben visszatér Michelle Yeoh, Jonathan Bailey és Jeff Goldblum is. Bailey, a Bridgerton sztárja nemrég a People magazin első, nyíltan meleg „Legszexibb férfijaként” írt történelmet. Amikor arról kérdezték, ki szerinte az év legszexibb férfija, nevetve válaszolt: „Jon M. Chu, mert a zsenialitása és együttérzése határtalan. És mert engem választott a szerepre, ami eleve szexi dolog.”

A Wicked: For Good ott veszi fel a fonalat, ahol az első rész véget ért: Glinda már a varázsló bábjaként, Elphaba pedig az Oz állam ellenségeként tűnik fel. A két főszereplő közti barátság és kémia most is központi eleme lesz a történetnek.

A folytatás 2 óra 18 perces lesz, valamivel rövidebb, mint az első film, és két teljesen új dalt is tartalmaz, amelyekről a rendező elárulta: „Amikor először meghallották, Ariana és Cynthia egyszerűen elsírták magukat.”

A 2024-es Wicked volt az év legnagyobb bevételű filmje az Egyesült Királyságban, és tíz Oscar-jelölést kapott, köztük kettőt – a legjobb jelmezért és díszletért – meg is nyert.