Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Ariana Grande

Ariana Grande meglepte a rajongókat

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és ismét barna hajszínnel hódít.
Ariana Grandehajszínfilm

Sokan azt hitték, hogy Ariana Grande ezzel jelképesen is elengedi Glinda szerepét, de a sztár szerint erről szó sincs – írja a BBC

Ariana Grande nem először mutatkozik barna hajjal – Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ariana Grande nem először mutatkozik barna hajjal
Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ariana Grande megindokolta a színváltást

A 32 éves énekesnő ismét Cynthia Erivóval tér vissza a Wicked: For Good című folytatásban, amely a 2024-es, rekordokat döntő Wicked második része lesz. A rendező ezúttal is Jon M. Chu, a látványos adaptációk mestere. 

Nem Glindától búcsúzom, csak szerettem volna egy kis változást” 

– mondta Grande a BBC Newsnak.

 A sztár hozzátette, hogy a sötétebb tónus inkább „a második film hangulatához és stílusához illik”.

””

A londoni Leicester Square hétfő este varázslatos Land of Ozzá alakult: zöld és rózsaszín fények, egy hatalmas sárga út és rajongók tucatjai Glinda- és Elphaba-jelmezekben várták a szereplőket.

Erivo elárulta, hogy „felemelő és egyben nehéz érzés” volt lezárni a többéves projektet, míg Grande hozzátette: „Ez a történet örökre az életünk része marad.”

A filmben visszatér Michelle Yeoh, Jonathan Bailey és Jeff Goldblum is. Bailey, a Bridgerton sztárja nemrég a People magazin első, nyíltan meleg „Legszexibb férfijaként” írt történelmet. Amikor arról kérdezték, ki szerinte az év legszexibb férfija, nevetve válaszolt: „Jon M. Chu, mert a zsenialitása és együttérzése határtalan. És mert engem választott a szerepre, ami eleve szexi dolog.”

A Wicked: For Good ott veszi fel a fonalat, ahol az első rész véget ért: Glinda már a varázsló bábjaként, Elphaba pedig az Oz állam ellenségeként tűnik fel. A két főszereplő közti barátság és kémia most is központi eleme lesz a történetnek.

A folytatás 2 óra 18 perces lesz, valamivel rövidebb, mint az első film, és két teljesen új dalt is tartalmaz, amelyekről a rendező elárulta: „Amikor először meghallották, Ariana és Cynthia egyszerűen elsírták magukat.”

A 2024-es Wicked volt az év legnagyobb bevételű filmje az Egyesült Királyságban, és tíz Oscar-jelölést kapott, köztük kettőt – a legjobb jelmezért és díszletért – meg is nyert.

Ariana Grande számára tehát a barna haj nem búcsú, hanem egy újabb fejezet kezdete: „Ez csak játék a színekkel, a hangulatokkal, és nagyon élvezem” – mondta mosolyogva.

Nem először lepte meg a rajongókat

A színésznő a Wicked: For Good premierjén is felkeltette a figyelmet. Lenyűgözően jelent meg egy fekete, rózsás díszítésű estélyiben, amely tökéletesen kiemelte törékeny alkatát, de valami mégis szemet szúrt a rajongóknak.

Elkapkodták a jegyeket

Ariana Grande énekesnőként is rendkívül népszerű, amit bizonyít, hogy az Eternal Sunshine turné londoni jegyei percek alatt elfogytak. 


 

 

