Tűz ütött ki a népszerű áruházban – gyerekek is az áldozatok között

Tűz ütött ki egy diszkont áruházban szombaton az északnyugat-mexikói Hermosillo város központjában. Az áruházi tűzben legalább 23 ember meghalt, tucatnyian megsérültek – közölték a helyi hatóságok.

Áruházi tűzben halt meg legalább 23 ember Mexikóban

Fotó: Unsplash

A tájékoztatás szerint feltehetően robbanás előzte meg a lángok keletkezését.

„A vizsgálat egy az üzletben található transzformátorra összpontosít” – közölte Sonora állam ügyészsége az X közösségi oldalon.

A lángokat már megfékezték. Médiaforrások elektromos meghibásodást emlegetnek. A városi hatóságok közlése szerint a népszerű Waldo's diszkontlánc áruháza nem volt támadás célpontja.

Gyerekek is meghaltak az áruházi tűzben

„Rendelkeztem egy alapos és átlátható vizsgálat lefolytatásáról a baleset okainak tisztázása érdekében” – mondta Alfonso Durazo, a város székhelye, Sonora állam kormányzója egy közösségi médiában közzétett videóban, hozzátéve, hogy az áldozatok között gyermekek is vannak.

A halálesetek többsége mérgező gázok belélegzése miatt következett be – mondta Gustavo Salas, az állam főügyésze a törvényszéki orvosi szolgálat megállapítására hivatkozva.

„Őszinte részvétem az életüket vesztett emberek családtagjainak és szeretteinek” – írta Claudia Sheinbaum elnök egy X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve, utasította a hatóságokat, hogy segítsenek az áldozatok családtagjainak és a sérülteknek.

A helyi vöröskereszt közölte, hogy 40 alkalmazottja és 10 mentőautója csatlakozott a mentési munkálatokhoz, és több sérültet vittek kórházba.

