Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Itt a fordulat ByeAlex drogbotránya kapcsán – döbbenetes részletek

Árva

Tartott a francia sztártól a magyar kiskamasz

Nagy sikerrel vetítik a mozikban Nemes Jeles László új filmjét, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Árvát, amely Magyarország hivatalos Oscar-nevezése a 98. Oscar-versenyben. A Svenk film- és mozimagazin a főszereplőt, Barabás Bojtorjánt kérdezte a forgatási élményeiről.
ÁrvaOscar-jelölésNemes Jeles László

Az Andort alakító ifjú tehetség azt mondta a Svenk stábjának, hogy bár nem volt korábbi színészi tapasztalata, nem érezte megterhelőnek a forgatást, sőt jó kihívás volt számára.

Barabás Bojtorján, az Árva főszereplője
Fotó: Origo

Az is kiderül az interjúból, hogy miért tartott kezdetben a Berendet alakító francia színésztől, Grégory Gadebois-tól, és hogyan alakult a kapcsolatuk a forgatás előrehaladtával. Azt is megosztotta a Svenk film- és mozimagazin nézőivel, hogy milyen volt Nemes Jeles Lászlóval együtt dolgozni és hogyan instruálta őt a rendező.

Barabás Bojtorján és Grégory Gadebois
Fotó: Origo
  • Kemény Ildikó, a film producere elmesélte a Svenk stábjának, hogy a forgatást megelőző olvasópróbán Bojtorjánnak annyi kérdése volt a karakterről, annyira meg akarta érteni Andort, hogy az erre szánt két órát két napra bővítették.

Egy árva fiú, egy eltűnt apa és egy ország lelke

  • A műsorból az is kiderül, hogy ha véletlenül nem jönne be Bojtorjánnak a színészkedés, akkor mivel foglalkozna szívesen, sőt tanácsot is ad azoknak, akik színésznek készülnek.
  • Emellett szó lesz a magazinban a mozikban november 20-tól látható Sárkányok Kabul felett című akciódrámáról, a Toldi Moziban megrendezett 11. Nemzetközi Speciális Film Fesztiválról, illetve a napokban 75. születésnapját ünneplő Kossuth- és Jászai Mari-díjas Kútvölgyi Erzsébet csodálatos filmes alakításairól, amelyek elérhetőek a Filmio kínálatában.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.

A Barabás Bojtorjánnal készült interjú elérhető már most:

 

