Egyre nő az áldozatok száma Szumátrán: árvíz és földcsuszamlás pusztít a térségben

Indonézia legnagyobb nyugati szigete, Szumátra napok óta súlyos természeti csapással küzd, miután a heves esőzések miatt kialakult árvíz és földcsuszamlás hatalmas területeket tett lakhatatlanná. A hatóságok jelentése szerint az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett az áldozatok száma, és több tucat ember továbbra is eltűntként szerepel a listákon – tájékoztat az MTI.

Árvíz és földcsuszamlás pusztít a térségben

Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP/Chaideer MAHYUDDIN

Árvíz Szumátrán: már több mint 80 halálos áldozat

Az indonéz katasztrófavédelmi hivatal pénteki közlése szerint már 80 felett van a megerősített halálos áldozat.

Észak-Szumátra: 55 halott, 41 eltűnt

Nyugat-Szumátra: 21 halott, 33 eltűnt

A térségben tomboló villámárvíz és a lezúduló sárlavinák egész településeket vágtak el a külvilágtól.

A lezúduló sárlavinák egész településeket vágtak el a külvilágtól

Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU / AFP

Mentés romok és elszigetelt falvak között

A mentőcsapatok terepjárókkal és csónakokkal próbálnak előrejutni, de számos út járhatatlanná vált a földcsuszamlás miatt.

A hidak megsérültek

A mobilhálózat több helyen leállt

Sok falu teljesen el van zárva

A hatóságok helikopterek bevetését tervezik, ám a kedvezőtlen időjárás késlelteti a légi mentést.

A mentőcsapatok csónakokkal próbálnak menteni

Fotó: KIKI CAHYADI / ANADOLU / AFP

Evakuálások és károk – emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat

A legsúlyosabban érintett tartományokban már több mint 1500 embert evakuáltak, és további ezrek várnak segítségre. Számos településen áramszünet van, az ellátás pedig akadozik. Az élelmiszer és az orvosi felszerelés légi úton érkezik a elzárt területekre.

Emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat

Fotó: YULHAM / XINHUA / AFP

Újabb veszély közeleg – ciklon hozhat további szélsőségeket

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki: a Senyar ciklon a következő napokban még több esőt hozhat, különösen Aceh és Észak-Szumátra térségében. A hatóságok attól tartanak, hogy újabb árvíz és földcsuszamlás alakulhat ki.

