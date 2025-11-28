Hírlevél

Szumátra

Egyre nő az áldozatok száma Szumátrán: árvíz és földcsuszamlás pusztít a térségben

Súlyos természeti katasztrófa sújtja Indonéziát: Szumátra több tartományában tovább nőtt az árvizek és a földcsuszamlás miatt elhunytak száma. Az árvíz pusztítása egyre nagyobb méreteket ölt, az áldozatok száma pedig folyamatosan emelkedik.
Indonézia legnagyobb nyugati szigete, Szumátra napok óta súlyos természeti csapással küzd, miután a heves esőzések miatt kialakult árvíz és földcsuszamlás hatalmas területeket tett lakhatatlanná. A hatóságok jelentése szerint az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett az áldozatok száma, és több tucat ember továbbra is eltűntként szerepel a listákon – tájékoztat az MTI. 

árvíz - This aerial picture shows a bridge damaged by flash floods on a main road connecting Aceh and North Sumatra in Meureudu, Pidie Jaya district Indonesia's Aceh province on November 28, 2025. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP/Chaideer MAHYUDDIN / AFP)
Árvíz és földcsuszamlás pusztít a térségben
Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP/Chaideer MAHYUDDIN

Árvíz Szumátrán: már több mint 80 halálos áldozat

Az indonéz katasztrófavédelmi hivatal pénteki közlése szerint már 80 felett van a megerősített halálos áldozat.

  • Észak-Szumátra: 55 halott, 41 eltűnt
  • Nyugat-Szumátra: 21 halott, 33 eltűnt

A térségben tomboló villámárvíz és a lezúduló sárlavinák egész településeket vágtak el a külvilágtól.

WEST SUMATRA, INDONESIA - NOVEMBER 27: Indonesia's rescuers search for missing people after flash flood in Padang Panjang, West Sumatera Province, Indonesia on November 27, 2025. At least 12 people have been killed including children and several others remain missing after floods and landslides struck several areas across West Sumatra. Adi Prima / Anadolu (Photo by Adi Prima / Anadolu via AFP)
A lezúduló sárlavinák egész településeket vágtak el a külvilágtól
Fotó: ADI PRIMA / ANADOLU / AFP

Mentés romok és elszigetelt falvak között

A mentőcsapatok terepjárókkal és csónakokkal próbálnak előrejutni, de számos út járhatatlanná vált a földcsuszamlás miatt.

  • A hidak megsérültek
  • A mobilhálózat több helyen leállt
  • Sok falu teljesen el van zárva

A hatóságok helikopterek bevetését tervezik, ám a kedvezőtlen időjárás késlelteti a légi mentést.

DELI SERDANG, INDONESIA - NOVEMBER 27: Residents wade through while carrying their stuff to safety after heavy rain inundated neighborhoods in Medankrio distric, Deli Serdang Regency, North Sumatera Province, Indonesia on November 27, 2025. âAccording to data from the Regional Police North Sumatra, at least 37 people have been killed and 52 others remain missing after floods and landslides struck several areas across North Sumatra, following days of extreme weather and continuous heavy rainfall.â? Kiki Cahyadi / Anadolu (Photo by Kiki Cahyadi / Anadolu via AFP)
A mentőcsapatok csónakokkal próbálnak menteni
Fotó: KIKI CAHYADI / ANADOLU / AFP

Evakuálások és károk – emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat

A legsúlyosabban érintett tartományokban már több mint 1500 embert evakuáltak, és további ezrek várnak segítségre. Számos településen áramszünet van, az ellátás pedig akadozik. Az élelmiszer és az orvosi felszerelés légi úton érkezik a elzárt területekre.

(251127) -- ACEH, Nov. 27, 2025 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on Nov. 27, 2025 shows a flood-hit residential area after heavy rains in Aceh province, Indonesia. Nine people were killed as floods and landslides struck multiple regencies and towns in Aceh province, at the northern tip of Indonesia's Sumatra Island, local officials said on Thursday. (Photo by Yulham/Xinhua) (Photo by Yulham / Xinhua via AFP)
Emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat
Fotó: YULHAM / XINHUA / AFP

Újabb veszély közeleg – ciklon hozhat további szélsőségeket

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki: a Senyar ciklon a következő napokban még több esőt hozhat, különösen Aceh és Észak-Szumátra térségében. A hatóságok attól tartanak, hogy újabb árvíz és földcsuszamlás alakulhat ki.

