Árvíz miatt omlik össze az ellátás: kórház első emelete is víz alá került Thaiföldön

Thaiföld az elmúlt évek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájával néz szembe, miután az árvíz több mint kilenc tartományt öntött el, és 2,7 millió embert érintett. A legsúlyosabban érintett Hatjaj városában a kórház első emeletét is elárasztotta a víz, ezért a hatóságok helikopterekkel szállítják el a súlyos betegeket. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a meteorológiai szolgálatok újabb esőzéseket jósolnak – tájékoztat az MTI.
Az árvíz miatt helikopterek mentik a betegeket
Hatjaj városában a közegészségügyi tisztviselők szerint már a kórház ellátókapacitása is veszélybe került, miután a víz elöntötte az első emeletet. Az intézményben 600 beteget ápolnak, közülük 50-en intenzív osztályos ellátásra szorulnak. Helikopterrel szállítják el őket biztonságos helyre, miközben más légi járművek élelmiszert és gyógyszereket juttatnak a térségbe.
Rendkívüli állapot és nehéz mentési körülmények
A kormány rendkívüli állapotot hirdetett Szongkhla tartományban, ahol a múlt héten egyetlen nap alatt 335 milliméter eső esett. A hatalmas csapadékmennyiség miatt 20 helikopter és 200 hajó vesz részt a mentésben, ám a szakemberek szerint még így is nehéz elérni a vészhelyzetbe került lakosokat.
Több millió embert érint az árvíz
A belügyminisztérium adatai szerint az áradások már több mint 980 ezer otthont károsítottak meg.
Összesen 2,7 millió embert érintenek a víz okozta fennakadások, miközben a haditengerészet repülőgép-hordozót küldött orvosi és élelmiszersegély szállítására.
Így menekültek az elefántok az árvíz elől Thaiföldön
Tavaly is súlyos árvíz pusztított a térségben. Ekkor elefántok menekültek kétségbeesetten a pusztító víztömeg elől.
Több áldozatot is követelt a Wipha tájfun
Halálos áldozatokat követelt a július rendkívüli időjárása Kínában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken. A Wipha tájfun hatására heves esőzések, áradások és földcsuszamlások bénították meg a térséget. Több országban kitelepítésekre, iskolabezárásokra és áramszünetekre is sor került.