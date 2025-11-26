Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

árvíz

Árvíz miatt omlik össze az ellátás: kórház első emelete is víz alá került Thaiföldön

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföld déli részén tovább romlik a helyzet: a legfrissebb adatok szerint az árvíz már 33 halálos áldozatot követelt. Az árvíz miatt több tartományban rendkívüli állapotot hirdettek, a hatóságok pedig helikopterekkel kezdték meg a betegek evakuálását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
árvízHatjajveszélyThaiföldmentés

Thaiföld az elmúlt évek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájával néz szembe, miután az árvíz több mint kilenc tartományt öntött el, és 2,7 millió embert érintett. A legsúlyosabban érintett Hatjaj városában a kórház első emeletét is elárasztotta a víz, ezért a hatóságok helikopterekkel szállítják el a súlyos betegeket. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a meteorológiai szolgálatok újabb esőzéseket jósolnak – tájékoztat az MTI. 

árvíz - This aerial photo taken on November 25, 2025 shows vehicles parked on an elevated road to keep them out of flood waters in Hat Yai in Thailand's southern Songkhla province, as severe flooding affected thousands of people in the country's south following days of heavy rain. (Photo by Arnun Chonmahatrakool / THAI NEWS PIX / AFP)
Az év legpusztítóbb árvíze csapott le Thaiföldre
Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL / THAI NEWS PIX / AFP

Az árvíz miatt helikopterek mentik a betegeket

Hatjaj városában a közegészségügyi tisztviselők szerint már a kórház ellátókapacitása is veszélybe került, miután a víz elöntötte az első emeletet. Az intézményben 600 beteget ápolnak, közülük 50-en intenzív osztályos ellátásra szorulnak. Helikopterrel szállítják el őket biztonságos helyre, miközben más légi járművek élelmiszert és gyógyszereket juttatnak a térségbe.

Rendkívüli állapot és nehéz mentési körülmények

A kormány rendkívüli állapotot hirdetett Szongkhla tartományban, ahol a múlt héten egyetlen nap alatt 335 milliméter eső esett. A hatalmas csapadékmennyiség miatt 20 helikopter és 200 hajó vesz részt a mentésben, ám a szakemberek szerint még így is nehéz elérni a vészhelyzetbe került lakosokat.

This aerial photo taken on November 26, 2025 shows flood waters surrounding residential buildings in Hat Yai in Thailand's southern Songkhla province, as severe flooding affected thousands of people in the country's south following days of heavy rain. A state of emergency was declared in Thailand's southern Songkhla province on November 25, as the meteorological department forecast more rain and possible flash floods this week. (Photo by Arnun Chonmahatrakool / THAI NEWS PIX / AFP)
Lakhatatlanná váló otthonok és elárasztott kórházak
Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL / THAI NEWS PIX / AFP

Több millió embert érint az árvíz

A belügyminisztérium adatai szerint az áradások már több mint 980 ezer otthont károsítottak meg. 

Összesen 2,7 millió embert érintenek a víz okozta fennakadások, miközben a haditengerészet repülőgép-hordozót küldött orvosi és élelmiszersegély szállítására.

Így menekültek az elefántok az árvíz elől Thaiföldön 

Tavaly is súlyos árvíz pusztított a térségben. Ekkor elefántok menekültek kétségbeesetten a pusztító víztömeg elől. 

Több áldozatot is követelt a Wipha tájfun

Halálos áldozatokat követelt a július rendkívüli időjárása Kínában, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken. A Wipha tájfun hatására heves esőzések, áradások és földcsuszamlások bénították meg a térséget. Több országban kitelepítésekre, iskolabezárásokra és áramszünetekre is sor került.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!