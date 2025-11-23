Két ásvány, amelyekről senki sem beszél, még rendkívül fontosak

Miért ilyen fontos ez a két ásványi anyag? A szelén és a cink apró mennyiségben is létfontosságú: segítik a sejtek védelmét, az anyagcserét és az immunválaszt. Ha kevés kerül belőlük a szervezetbe, már rövid idő alatt felborulhat az egyensúly - írja a Focus Online.
Szelén – a sejtek pajzsa
A szelén:
- védi a sejteket az oxidatív stressztől,
- támogatja a pajzsmirigy működését,
- segíti a gyulladások csökkentését.
Hiánya fáradékonysághoz és csökkent ellenállóképességhez vezethet.
Cink – az immunrendszer motorja
A cink nélkülözhetetlen:
- az immunsejtek működéséhez,
- a sebgyógyuláshoz,
- a gyulladások szabályozásához.
Ha kevés a bevitel, lassabb gyógyulás, bőrpanaszok és gyakori fertőzések jelentkezhetnek.
Honnan pótolhatók ezek az ásványi anyagok?
A szelén a halból, tojásból, húsból, gabonákból és paradióból kerülhet könnyen a szervezetbe, míg a cink a húsokban, sajtokban, hüvelyesekben és diófélékben jelen.
Ezek a pajzsmirigyzavar rejtett jelei
Egyes betegségeket különösen nehéz laikusként felismerni, mert a kezdeti szakaszban nem jelentkeznek feltűnő, klasszikus tünetek. A pajzsmirigyzavarra is legtöbbször csak akkor derül fény, amikor már komolyabb, negatív változások történnek a szervezetben. A cink és a szelén hiánya, hozzájárul a pazsmirigyzavar kialakulásához.
Egészséges életmód?
Rengetegszer előfordul, hogy nincs időnk főzni és emiatt a gyors éttermek zsíros hamburgereit vagy akár félkész ételeket esszük. Ez azonban súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ezért mutatjuk melyek azok a hozzávalók amikből gyorsan és olcsón egészséges ételeket tudunk főzni.