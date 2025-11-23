Hírlevél

immunrendszer

Két ásvány, amelyekről senki sem beszél, még rendkívül fontosak

A kutatók szerint bizonyos mikrotápanyagok hiánya alattomosan gyengíti a szervezet működését. Az ásványi anyag – különösen a cink és a szelén – nélkülözhetetlen az immunrendszer és a sejtvédelem számára.
Miért ilyen fontos ez a két ásványi anyag? A szelén és a cink apró mennyiségben is létfontosságú: segítik a sejtek védelmét, az anyagcserét és az immunválaszt. Ha kevés kerül belőlük a szervezetbe, már rövid idő alatt felborulhat az egyensúly - írja a Focus Online.

ásványi anyag - Set of natural food high in protein on grey background, top view
Két ásványi anyag, amit minden nap pótolnia kellene: szelén és a cink
Fotó: Pinterest / 240816433

Szelén – a sejtek pajzsa

A szelén:

Hiánya fáradékonysághoz és csökkent ellenállóképességhez vezethet.

Cink – az immunrendszer motorja

A cink nélkülözhetetlen:

  • az immunsejtek működéséhez,
  • a sebgyógyuláshoz,
  • a gyulladások szabályozásához.

Ha kevés a bevitel, lassabb gyógyulás, bőrpanaszok és gyakori fertőzések jelentkezhetnek.

Honnan pótolhatók ezek az ásványi anyagok?

A szelén a halból, tojásból, húsból, gabonákból és paradióból kerülhet könnyen a szervezetbe, míg a cink a húsokban, sajtokban, hüvelyesekben és diófélékben jelen.

Ezek a pajzsmirigyzavar rejtett jelei

Egyes betegségeket különösen nehéz laikusként felismerni, mert a kezdeti szakaszban nem jelentkeznek feltűnő, klasszikus tünetek. A pajzsmirigyzavarra is legtöbbször csak akkor derül fény, amikor már komolyabb, negatív változások történnek a szervezetben. A cink és a szelén hiánya, hozzájárul a pazsmirigyzavar kialakulásához.

Egészséges életmód? 

Rengetegszer előfordul, hogy nincs időnk főzni és emiatt a gyors éttermek zsíros hamburgereit vagy akár félkész ételeket esszük. Ez azonban súlyos egészségkárosodáshoz vezethet. Ezért mutatjuk melyek azok a hozzávalók amikből gyorsan és olcsón egészséges ételeket tudunk főzni.

 

