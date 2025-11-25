Kész átverés: londoni turisták ezrei távoznak csalódottan a Buckingham-palotától – videó

A közösségi médiát elárasztották a Buckingham-palota fotói: mesés faházikók, csillogó fényfüzérek, gőzölgő forralt bor és az királyi rezidencia előtt kígyózó sorok. A látványt több nyelven, több országban is megosztották. Csakhogy mindez egy átverés: az egész fotósorozatot mesterséges intelligencia generálta, hívja fel a figyelmet a The Journal.
Egy AI-fotó áll az átverés hátterében
Az első képek szeptemberben jelentek meg, miután a Royal Collection Trust (RCT) – amely a látogatásokat szervezi – bejelentett egy apró, ideiglenes karácsonyi boltot a palota területén.
Ezt hamar kiforgatták különböző tartalomgyártók, amelyek már „példátlan királyi karácsonyi élményt” ígértek.
A posztok futótűzként terjedtek angolul, arabul, portugálul, thai nyelven és még örményül is. Az egyik bejegyzésben ráadásul a „karácsonyi vásár” konkrét dátuma (november 14. – január 6.) is szerepelt ezzel a szöveggel:
Képzeld el, ahogy forralt borral a kezedben sétálsz a fényárban úszó standok között, rögtön a palota előtt!
Csakhogy a valóság ennél jóval kiábrándítóbb. Az RCT kénytelen is volt figyelmeztetést kiírni a saját honlapjára:
Ez nem karácsonyi vásár. Nem lesz karácsonyi vásár a Buckingham-palotánál.
A figyelmeztetés azonban nem jutott el mindenkihez. A napokban is több tucat turista érkezett a londoni helyszínre, majd döbbenten álltak a palota előtt, keresve a nem létező bódékat.
Nem ez volt az első kamuesemény, amely átverte a nagyvilágot
A digitális csalások már több várost is megtréfáltak. Tavaly Dublinban százak vártak hiába egy halloween-i parádét az O’Connell Streeten, amelyet szintén egy online kampány reklámozott – de a felvonulásból soha nem lett semmi. A rendőrség végül kénytelen volt megkérni az embereket, hogy békésen hagyják el a területet. A későbbi vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kamuparádé mögött pakisztáni fiókok álltak.
A kérdés adott: miért csinálják? És meddig dőlünk be az AI-nak?
Hogy kit és mi motivált abban, hogy a Buckingham-palota területére kamuvásárt hirdessen, egyelőre nem ismert. Elképzelhető, hogy egy túlzásba vitt reklámfogásról, esetleg trollkodásról vagy talán a kattintások maximalizálásáról van szó? Nem tudni, ám akármi is volt a cél, egy dolog biztos: a mesterséges intelligencia korában már azt sem hihetjük el, amit látunk.
