Több gyermek is szörnyet halt egy tragikus autóbalesetben

Autóbalesetben halt meg 5 ember – köztük 3 fiatalkorú – Colorado államban, Denver déli részén – tájékoztat az ABC News.

Autóbalesetben halt meg 5 ember – köztük 3 fiatalkorú – Colorado államban, Denver déli részén (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a tragikus autóbalesetben 3 jármű karambolozott: egy fekete Toyota hatchback, egy barna Ford szedán és egy fekete Ford pickup.

A Toyota sofőrje elvesztette az uralmát a jármű felett, és letért a lehajtó sávba. A sofőr visszarántotta a kormányt, de áttért a szembejövő sávba, és 2 autóval karambolozott

– közölték a hatóságok.

A Toyota sofőrje a helyszínen szörnyet halt. A sofőrön kívül három gyermek a helyszínen meghalt, két sérültet mentőhelikopterrel, kritikus állapotban szállítottak kórházba.

A karambolban a másik Ford sofőrje is életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a halálos autóbaleset körülményeit.

