Rendkívüli

Erre senki sem számított – titkos béketárgyalás kezdődött

Sport

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Denver

Több gyermek is szörnyet halt egy tragikus autóbalesetben

Tragikus karambolban halt meg öt ember az Egyesült Államokban, miután a sofőr elvesztette az irányítást az autó felett. A rendőrség vizsgálja a halálos autóbaleset körülményeit, az 5 áldozat mellett 2 fiatalkorú életéért még küzdenek.
Autóbalesetben halt meg 5 ember – köztük 3 fiatalkorú – Colorado államban, Denver déli részén – tájékoztat az ABC News

Autóbalesetben halt meg 5 ember – köztük 3 fiatalkorú – Colorado államban, Denver déli részén
Autóbalesetben halt meg 5 ember – köztük 3 fiatalkorú – Colorado államban, Denver déli részén (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a tragikus autóbalesetben 3 jármű karambolozott: egy fekete Toyota hatchback, egy barna Ford szedán és egy fekete Ford pickup. 

A Toyota sofőrje elvesztette az uralmát a jármű felett, és letért a lehajtó sávba. A sofőr visszarántotta a kormányt, de áttért a szembejövő sávba, és 2 autóval karambolozott

 – közölték a hatóságok. 

A Toyota sofőrje a helyszínen szörnyet halt. A sofőrön kívül három gyermek a helyszínen meghalt, két sérültet mentőhelikopterrel, kritikus állapotban szállítottak kórházba. 

A karambolban a másik Ford sofőrje is életét vesztette. 

A rendőrség vizsgálja a halálos autóbaleset körülményeit. 

