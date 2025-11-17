Teljes útzár az autópályán, egy holttest darabjaira bukkantak

Hajnalban egy autós értesítette a rendőrséget, miután furcsa, mozdulatlan dolgokat vett észre az A45-ös autópályán Olpe és Freudenberg között. A kiérkező járőrök hamar megállapították, hogy nem egyszerű tárgyakról, hanem emberi testrészekről van szó. A helyszínen két levágott női kéz hevert az úttesten — a látvány egyszerre idézett elő valódi autópálya-horrort és egy olyan helyzetet, amellyel a nyomozók is ritkán találkoznak – írja a Bild.

Autópálya horror: két levágott női kéz hevert az A45 közepén – teljes útzár és gyilkossági nyomozás indult Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Mi derült ki a hajnali helyszínelésből az autópálya érintett szakaszán?

A területet azonnal lezárták, és nagy erőkkel érkeztek a gyilkossági nyomozók, igazságügyi szakértők, valamint a kutatóegységek. Órákig vizsgálták át az autópálya melletti bozótost és az út két oldalát, további testrészek után kutatva.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra, pontosan hány maradvány került elő, de belső források szerint a két kéz könyöktől levágott testrész volt.

Az ujjlenyomatok alapján gyorsan kiderült: az áldozat Eritreából származó nő, akinek személyazonosságát a hatóságok már beazonosították. Azt továbbra sem tudni, hogyan kerültek a kezek az autópályára, de a szakértők kizárják a balesetet — minden jel arra utal, hogy egy súlyos bűncselekmény történt.

Reggelre az A45-öt újranyitották, de a nyomozók jelezték: emberölés gyanújával folyik a vizsgálat, és minden lehetséges nyomot elemeznek, hogy kiderüljön, ki és miért dobhatta a testrészeket az autópályára.

