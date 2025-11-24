Őrjöngő autós banda vert véresre kertvárosi lakókat, és gyújtott fel egy kocsit

A rendőrség és a helyiek beszámolói szerint a vérfagyasztó jelenetek vasárnap hajnalban játszódtak le Queens egyik csendes részén, a Malba negyedben. Mintegy 40 autó érkezett a környékre, a sofőrök pedig azonnal őrült driftelésbe, gyepre száguldásba és féktelen randalírozásba kezdtek. A házak közül kiszűrődő motorbőgéstől felriadt lakók kezdetben azt hitték, csak néhány kamasz csap zajt, de hamar rá kellett döbbenniük, hogy egy fékevesztett autós banda szállta meg a környéket, számolt be a történtekről a New York Post.
Összevert egy házaspárt az autós banda
Blake Ferrer, az egyik helyi lakos megpróbálta jobb belátásra bírni az egyik autóst, azonban csúnyán pórul járt.
Azt mondtam neki, hogy hagyja el a telkünket, erre többen nekem estek
– mondta a férfi, akit a videó tanúsága szerint egy tucatnyi fiatal rúgdosott, ütött és taposott. Ferrer orra és bordái eltörtek, a felesége szintén sérüléseket szenvedett, miközben tehetetlenül próbálta védeni férjét.
Felgyújtották egy férfi céges autóját
A környék másik lakója, a 59 éves Larry Rusch már évtizedek óta él Malbában, és bár nem először látott éjszakai száguldozást, ilyet még soha. Amikor észrevette, hogy a banda az utcán köröz, a céges autójával próbálta az útjukat állni. Ez azonban olaj volt a tűzre.
Két fiatal odajött, és valamilyen tűzijátékot dobtak a kocsi alá. A következő pillanatban lángok csaptak fel
– idézte fel a férfi, aki a helyi lakókkal együtt nézte végig, ahogy porrá ég a járműve, miközben a támadók tovább drifteltek a lángoló autó körül. Egy harmadik férfi autójába is tárgyakat dobáltak a támadók – a rendőrség szerint csoda, hogy senki nem halt meg.
Fegyver is elsülhetett volna
A szégyen erre enyhe kifejezés. Ez már túl van minden határon
– jelentette ki Vickie Paladino városi tanácstag, aki videót is rögzített a gyújtogatásról. A politikus arra is figyelmeztetett, hogy a környék több lakója fegyverrel rendelkezik, és csak a puszta szerencsének köszönhető, hogy nem történt még nagyobb tragédia.
Paladino szerint a helyiek türelme a végéhez közeledik, és egyre több lakos érzi úgy, hogy maguknak kell megvédeniük a családjukat és otthonaikat.
