Őrjöngő autós banda vert véresre kertvárosi lakókat, és gyújtott fel egy kocsit

A rendőrség és a helyiek beszámolói szerint a vérfagyasztó jelenetek vasárnap hajnalban játszódtak le Queens egyik csendes részén, a Malba negyedben. Mintegy 40 autó érkezett a környékre, a sofőrök pedig azonnal őrült driftelésbe, gyepre száguldásba és féktelen randalírozásba kezdtek. A házak közül kiszűrődő motorbőgéstől felriadt lakók kezdetben azt hitték, csak néhány kamasz csap zajt, de hamar rá kellett döbbenniük, hogy egy fékevesztett autós banda szállta meg a környéket, számolt be a történtekről a New York Post.

Hatalmas káoszt okozott a randalírozó autós banda a New York-i kertvárosban – Fotó: X

Összevert egy házaspárt az autós banda

Blake Ferrer, az egyik helyi lakos megpróbálta jobb belátásra bírni az egyik autóst, azonban csúnyán pórul járt.

Azt mondtam neki, hogy hagyja el a telkünket, erre többen nekem estek

– mondta a férfi, akit a videó tanúsága szerint egy tucatnyi fiatal rúgdosott, ütött és taposott. Ferrer orra és bordái eltörtek, a felesége szintén sérüléseket szenvedett, miközben tehetetlenül próbálta védeni férjét.

Felgyújtották egy férfi céges autóját

A környék másik lakója, a 59 éves Larry Rusch már évtizedek óta él Malbában, és bár nem először látott éjszakai száguldozást, ilyet még soha. Amikor észrevette, hogy a banda az utcán köröz, a céges autójával próbálta az útjukat állni. Ez azonban olaj volt a tűzre.

Két fiatal odajött, és valamilyen tűzijátékot dobtak a kocsi alá. A következő pillanatban lángok csaptak fel

– idézte fel a férfi, aki a helyi lakókkal együtt nézte végig, ahogy porrá ég a járműve, miközben a támadók tovább drifteltek a lángoló autó körül. Egy harmadik férfi autójába is tárgyakat dobáltak a támadók – a rendőrség szerint csoda, hogy senki nem halt meg.

Fegyver is elsülhetett volna

A szégyen erre enyhe kifejezés. Ez már túl van minden határon

– jelentette ki Vickie Paladino városi tanácstag, aki videót is rögzített a gyújtogatásról. A politikus arra is figyelmeztetett, hogy a környék több lakója fegyverrel rendelkezik, és csak a puszta szerencsének köszönhető, hogy nem történt még nagyobb tragédia.

Paladino szerint a helyiek türelme a végéhez közeledik, és egyre több lakos érzi úgy, hogy maguknak kell megvédeniük a családjukat és otthonaikat.