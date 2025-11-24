Hírlevél

Japán

Gyalogosok közé hajtott egy sofőr, sok a sérült

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Járókelők közé hajtott egy sofőr Japánban hétfőn. Az autós gázolásban 10 ember megsérült, ketten súlyosan. A férfi elmenekült a helyszínről, de a rendőrök rövid időn belül elfogták és előállították, a nyomozás folyamatban van.
JapánTokiógyalogos gázolásgázolás

Egy sofőr a gyalogosok közé hajtott és legalább 10 embert elütött Tokióban hétfőn. Az autós gázolás után az elkövető elmenekült a helyszínről – tájékoztat az ABC News. 

Autós gázolásban sebesült meg több gyalogos Japánban
Autós gázolásban sebesült meg több gyalogos Japánban 
Fotó: Unsplash

Legalább 10 ember sérült meg az autós gázolásban

A rendőrség közlése szerint a sofőr eddig ismeretlen körülmények között a gyalogosok közé hajtott és több járókelőt elütött. A balesetben tíz ember megsérült, két sebesültet súlyos állapotban szállítottak kórházba. 

A sofőr elmenekült a helyszínről, de a rendőrség rövid időn belül azonosította és elfogta. 

A férfit cserbenhagyásos gázolással gyanúsítják, a nyomozás folyamatban van. 

Busz hajtott egy megállóba Stockholmban

Ahogy arról az Origo már beszámolt, november 14-én súlyos közlekedési tragédia rázta meg Stockholmot, amikor egy menetrend szerinti busz nagy sebességgel belehajtott egy buszmegállóba a Valhallavägenen. A balesetben több ember életét vesztette, és sokan megsérültek.

Figyelmetlenség okozhatta a halálos buszbalesetet?

Csupán néhány hete tragikus buszbaleset rázta meg Balit. Egy kisbusz lesodródott a hegyvidéki útról, majd egy fának ütközött. A balesetben 5 ember meghalt, nyolcan megsérültek. A kínai turistákat szállító kisbusz egy kanyargós, lejtős úton haladt, amikor a sofőr elvesztette az irányítást a jármű fölött. A rendőrség közleménye szerint a sofőr figyelmetlensége vezetett a tragédiához. 

 

