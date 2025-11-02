Hogyan előzhető meg az idő előtti bőröregedés? A válasz: bababőrnapozási stratégia

Bryan Johnson, az öregedés lassításával foglalkozó vállalkozó arra figyelmeztet, hogy a túl sok napsütés idő előtt roncsolhatja a bőrt. A bababőr megőrzésében szerinte kulcsszerepe van az UV-sugárzás tudatos kerülésének — nem a nap teljes kizárásának.

Napsütés és bababőr: így védheti a bőrét ráncok és bőrrák ellen

Fotó: Pexels

Egy nemrégiben megosztott példaként Johnson egy olyan idős férfi fotójára reagált, akinek a napnak kitett karjai erősen ráncosak és foltosak voltak, miközben fedett lábain alig látszottak az idő nyomai - írja a New York Post.

A megfelelő mennyiségű napfény a titok

Johnson szerint a cél:

a nap előnyeit élvezni úgy, hogy közben ne károsodjon a bőr.

A D-vitamin termelés, az immunrendszer erősödése, a jobb alvás és jókedv már mérsékelt napfénnyel is elérhető.

A biohacker ezért azt javasolja:

Csak akkor menjen napra, amikor az UV-index 3 alatt van

(többnyire reggel vagy késő délután)

Erős napsütésben használjon árnyékolást

– kalapot, napernyőt

Válasszon ásványi alapú fényvédőt

– a bőrt és a környezetet is kevésbé terhelik

Ne égjen le – nem éri meg a kockázatot

– hangsúlyozta Johnson.

A bababőr megőrzése egészségvédelmet is jelent

A napégés nemcsak esztétikai probléma.

Az USA-ban évente:

több mint 33 000 napégés olyan súlyos, hogy sürgősségi ellátást igényel

9 500 új bőrrákos esetet diagnosztizálnak naponta

óránként két haláleset történik bőrrák miatt

A gyermekkorban elszenvedett súlyos leégések jelentősen növelik a bőrrák kockázatát.

A melanóma — bár ritkább — a legtöbb halálos kimenetelű bőrrákért felelős.

Sem a túl sok, sem a túl kevés napfény nem egészséges. A megfelelő mérték az arany középút

– fogalmazott Johnson.

Nem csak a bababőr számít: az őszülés is védhet

Egy friss kutatás szerint az ősz haj megjelenése a szervezet természetes riasztórendszere lehet a veszélyes bőrrák ellen, így nem csak az UV-védelem, hanem a test saját jelzéseinek figyelése is életet menthet.

Forradalmi kutatás a melanóma kezelésében

Magyar kutatók új módszere a melanóma áttéteit célozza, amely reményt adhat arra, hogy a betegség terjedése a jövőben hatékonyabban megállítható legyen.