Hogyan előzhető meg az idő előtti bőröregedés? A válasz: bababőrnapozási stratégia

Bryan Johnson, az öregedés lassításával foglalkozó vállalkozó arra figyelmeztet, hogy a túl sok napsütés idő előtt roncsolhatja a bőrt. A bababőr megőrzésében szerinte kulcsszerepe van az UV-sugárzás tudatos kerülésének — nem a nap teljes kizárásának.
Egy nemrégiben megosztott példaként Johnson egy olyan idős férfi fotójára reagált, akinek a napnak kitett karjai erősen ráncosak és foltosak voltak, miközben fedett lábain alig látszottak az idő nyomai - írja a New York Post.
A megfelelő mennyiségű napfény a titok
Johnson szerint a cél:
a nap előnyeit élvezni úgy, hogy közben ne károsodjon a bőr.
A D-vitamin termelés, az immunrendszer erősödése, a jobb alvás és jókedv már mérsékelt napfénnyel is elérhető.
A biohacker ezért azt javasolja:
- Csak akkor menjen napra, amikor az UV-index 3 alatt van
(többnyire reggel vagy késő délután)
- Erős napsütésben használjon árnyékolást
– kalapot, napernyőt
- Válasszon ásványi alapú fényvédőt
– a bőrt és a környezetet is kevésbé terhelik
Ne égjen le – nem éri meg a kockázatot
– hangsúlyozta Johnson.
A bababőr megőrzése egészségvédelmet is jelent
A napégés nemcsak esztétikai probléma.
Az USA-ban évente:
- több mint 33 000 napégés olyan súlyos, hogy sürgősségi ellátást igényel
- 9 500 új bőrrákos esetet diagnosztizálnak naponta
- óránként két haláleset történik bőrrák miatt
A gyermekkorban elszenvedett súlyos leégések jelentősen növelik a bőrrák kockázatát.
A melanóma — bár ritkább — a legtöbb halálos kimenetelű bőrrákért felelős.
Sem a túl sok, sem a túl kevés napfény nem egészséges. A megfelelő mérték az arany középút
– fogalmazott Johnson.
Nem csak a bababőr számít: az őszülés is védhet
Egy friss kutatás szerint az ősz haj megjelenése a szervezet természetes riasztórendszere lehet a veszélyes bőrrák ellen, így nem csak az UV-védelem, hanem a test saját jelzéseinek figyelése is életet menthet.
Forradalmi kutatás a melanóma kezelésében
Magyar kutatók új módszere a melanóma áttéteit célozza, amely reményt adhat arra, hogy a betegség terjedése a jövőben hatékonyabban megállítható legyen.