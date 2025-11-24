Movemberi tapasztalatok: ez tetszik a nőknek

A 2500 nő részvételével készült kutatás szerint a legszexibb stílus az úgynevezett „outlaw” bajusz, amelyet olyan hollywoodi sztárok tettek híressé, mint Pedro Pascal. A szavazók több mint ötöde ezt találta a legférfiasabbnak – számolt be a Daily Mail.

Pedro Pascal bajusza tetszik a nőknek

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Reneszánszát éli a bajusz

A második helyre a klasszikus Tom Selleck-féle chevron bajusz került, míg a dobogó harmadik fokát a sokak által kedvelt borosta szerezte meg.

A felmérés készítője, Sylvia Linzalone szerint ma már nem a tökéletes test számít.

A hatkockás has ideje lejárt. A nők karaktert, magabiztosságot és egy kis titokzatosságot keresnek, ebben pedig az arcszőrzet verhetetlen”

A lista végén a mutton chops végzett, de a tiszta borotváltság sem muzsikált jobban, mindössze a nők három százaléka tartja igazán vonzónak.

A bajuszok népszerűsége az elmúlt évtizedekben többször hullámzott, ám most ismét reneszánszukat élik, részben a hipszterkultúrának, részben a jótékonysági Movember-mozgalomnak köszönhetően.

Bajusz és prosztatarák

A Movember nevű mozgalom arról szól, hogy egy hónapon keresztül bajuszt növesztenek a férfiak, felhívva ezzel a figyelmet a prosztatarák-szűrés fontosságára. A sztárok sem kivételek.

Újabb kihívás

Életveszélyessé is válhat az egyre népszerűbb internetes kihívás, a maszturbációmentes november.