Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Olvasta már?

Elképesztő dolog derült ki Michael Schumacher állapotáról

Movember

Movemberi tapasztalatok: ez tetszik a nőknek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Movember hónapja idén is látványos bajuszáradatot hozott, és úgy tűnik, a férfiak jobban teszik, ha december után sem válnak meg frissen növesztett bajuszuktól. Egy friss brit felmérés ugyanis kimutatta: a nők többsége sokkal vonzóbbnak tartja a férfiakat arcszőrzettel, mint kidolgozott felsőtesttel. A bajusz különösen népszerű.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Movemberfelmérésbajusz

A 2500 nő részvételével készült kutatás szerint a legszexibb stílus az úgynevezett „outlaw” bajusz, amelyet olyan hollywoodi sztárok tettek híressé, mint Pedro Pascal. A szavazók több mint ötöde ezt találta a legférfiasabbnak – számolt be a Daily Mail

Pedro Pascal bajusza tetszik a nőknek – Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE
Pedro Pascal bajusza tetszik a nőknek
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Reneszánszát éli a bajusz

A második helyre a klasszikus Tom Selleck-féle chevron bajusz került, míg a dobogó harmadik fokát a sokak által kedvelt borosta szerezte meg.

A felmérés készítője, Sylvia Linzalone szerint ma már nem a tökéletes test számít. 

A hatkockás has ideje lejárt. A nők karaktert, magabiztosságot és egy kis titokzatosságot keresnek, ebben pedig az arcszőrzet verhetetlen”

A lista végén a mutton chops végzett, de a tiszta borotváltság sem muzsikált jobban, mindössze a nők három százaléka tartja igazán vonzónak.

A bajuszok népszerűsége az elmúlt évtizedekben többször hullámzott, ám most ismét reneszánszukat élik, részben a hipszterkultúrának, részben a jótékonysági Movember-mozgalomnak köszönhetően.

Bajusz és prosztatarák

A Movember nevű mozgalom arról szól, hogy egy hónapon keresztül bajuszt növesztenek a férfiak, felhívva ezzel a figyelmet a prosztatarák-szűrés fontosságára. A sztárok sem kivételek

Újabb kihívás

Életveszélyessé is válhat az egyre népszerűbb internetes kihívás, a maszturbációmentes november

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!