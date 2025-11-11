Rengeteg turista megsérült a magyarok kedvenc egyiptomi üdülőparadicsománál

A járművön külföldi turisták utaztak, akik a népszerű üdülővárost látogatták. A baleset miatt több mentőautó érkezett a helyszínre, és a sérülteket a közeli kórházakba szállították – írja a The Sun.

A Hurhada melletti buszbaleset során rengeteg ember megsérült.

Fotó: Unsplash



Részletek a baleset körülményeiről

A hatóságok vizsgálják az ütközés pontos okát és a felelősséget. A tragédiában két ember meghalt és harminchat megsérült, köztük huszonnégy külföldi turista.

Az áldozatok között van a buszsofőr és egy utas,

de nem hozták nyilvánosságra a nemzetiségüket. A turistabusz egy helyi idegenforgalmi cég tulajdonában volt, és Hurghadából indult útnak. A város környéke közkedvelt a homokos strandjai és a búvárkodási lehetőségek miatt. A hatóságok ígérik, hogy a vizsgálat eredményeiről később további tájékoztatást adnak.

Egyiptomi luxus

Egyiptom az utóbbi években hatalmas átalakuláson ment keresztül. A tengerparti városok, mint Hurghada és Sharm el-Sheikh, ma már világszínvonalú resortokat kínálnak, mégis megfizethetőek maradtak. A Vörös-tenger partján a színes korallok, a napsütés és az ötcsillagos szállodák együttese olyan élményt ad, amit máshol ennyiért aligha kapunk meg.

Veszélyben a búvárparadicsom

Hurghada, a magyar turisták egyik kedvenc búvárparadicsoma, hatalmas átalakuláson megy keresztül. Az egyiptomi üdülőváros a fenntartható turizmus irányába mozdul el: szigorúbb szabályokat vezetnek be a korallzátonyok védelmére, és elindítják a „Zöld Város” programot, amely a hulladékcsökkentést és a műanyaghasználat visszaszorítását célozza. A változások célja, hogy Hurghada hosszú távon is megőrizze természeti szépségét és vonzerejét a búvárok számára.