Rengeteg turista megsérült a magyarok kedvenc egyiptomi üdülőparadicsománál

A járművön külföldi turisták utaztak, akik a népszerű üdülővárost látogatták. A baleset miatt több mentőautó érkezett a helyszínre, és a sérülteket a közeli kórházakba szállították – írja a The Sun.
Részletek a baleset körülményeiről
A hatóságok vizsgálják az ütközés pontos okát és a felelősséget. A tragédiában két ember meghalt és harminchat megsérült, köztük huszonnégy külföldi turista.
Az áldozatok között van a buszsofőr és egy utas,
de nem hozták nyilvánosságra a nemzetiségüket. A turistabusz egy helyi idegenforgalmi cég tulajdonában volt, és Hurghadából indult útnak. A város környéke közkedvelt a homokos strandjai és a búvárkodási lehetőségek miatt. A hatóságok ígérik, hogy a vizsgálat eredményeiről később további tájékoztatást adnak.
Egyiptomi luxus
Egyiptom az utóbbi években hatalmas átalakuláson ment keresztül. A tengerparti városok, mint Hurghada és Sharm el-Sheikh, ma már világszínvonalú resortokat kínálnak, mégis megfizethetőek maradtak. A Vörös-tenger partján a színes korallok, a napsütés és az ötcsillagos szállodák együttese olyan élményt ad, amit máshol ennyiért aligha kapunk meg.
Veszélyben a búvárparadicsom
Hurghada, a magyar turisták egyik kedvenc búvárparadicsoma, hatalmas átalakuláson megy keresztül. Az egyiptomi üdülőváros a fenntartható turizmus irányába mozdul el: szigorúbb szabályokat vezetnek be a korallzátonyok védelmére, és elindítják a „Zöld Város” programot, amely a hulladékcsökkentést és a műanyaghasználat visszaszorítását célozza. A változások célja, hogy Hurghada hosszú távon is megőrizze természeti szépségét és vonzerejét a búvárok számára.