Hárman meghaltak egy dél-koreai erőműben történt baleset során

Legalább három ember életét vesztette egy leállított dél-koreai erőműben, amikor a bontásra előkészített létesítmény egyik hatalmas acélszerkezete leomlott, és maga alá temette az ott dolgozókat – mondta el pénteken a helyszínen dolgozó tűzoltóság szóvivője.

Baleset történt egy dél-koreai erőműben (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Brutálisan borzalmas baleset történt az erőműben

Közlése szerint a baleset után három holttestet találtak a helyszínen, de a mentés továbbra is folyik, mert többen még a romok alatt rekedtek, közülük ketten feltehetően már nem élnek.

A szóvivő elmondta, hogy a munkások éppen az erőmű egyik hatalmas acélszerkezetét, egy kazántornyot bontottak, amikor az csütörtök délután összeomlott.

A mentők hőérzékelővel igyekeztek megállapítani a törmelék alá szorult emberek tartózkodási helyét, és keresőkutyákat is bevetettek. A mentés azonban kockázatos – tette hozzá a szóvivő –, mert tartani lehet a további omlástól.

I Dzsemjong dél-koreai elnök, aki prioritásnak nevezte a munkavégzés biztonságának fejlesztését, elrendelte, hogy minden lehetőt kövessenek el a romok alá szorult dolgozók életének megmentéséért – írja az MTI.

