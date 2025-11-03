Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

baleset

Építőmunkásokra szakadt egy középkori torony Rómában – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összeomlott egy középkori torony Rómában. Az épületen munkások dolgoztak a baleset idején, egy ember a romok alá szorult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetRómatoronyfelújítás

Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony. A hétfői balesetben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült

Porfelhő Róma történelmi központjában található középkori Torre dei Conti torony egy részének második összeomlása miatt. A baleset következtében egy emer a romok alatt rekedt.
Porfelhő Róma történelmi központjában található középkori Torre dei Conti torony egy részének második összeomlása miatt. A baleset következtében egy emer a romok alatt rekedt. Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat. Három munkást sikerült biztonságba helyezni, egy ember azonban a romok között rekedt – írta a Corriere della Sera olasz napilap.  

A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott.  

A létrán tartózkodó tűzoltók az újabb omlás után gyorsan leereszkedtek, de egyelőre nem tudni, történt-e további sérülés.  

A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett. A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról. A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni. 

Biatorbányon leomló támfal okozott balesetet

Ahogy arról az Origo már beszámolt, a hét elején súlyos baleset történt Biatorbágyon. Leomlott egy támfal, a törmelék maga alá temette az ott dolgozó munkásokat, akik közül többen a kövek alá szorultak. A tűzoltók több sérültet is kiszabadítottak, akiket a mentők elláttak, majd kórházba szállítottak.

Súlyos tűzvész pusztított egy híres francia kolostorban

Tűz ütött ki Franciaországban egy középkori kolostorban. Az Ardennek Notre-Dame-jaként is ismert Mont-Dieu ősi kolostor súlyosan megrongálódott a tűzvészben. A balesetben személyi sérülés nem történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!