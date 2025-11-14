A tanár sokkot kapott: óriáspók csúszott elő a banános dobozból

A brit iskolába a banán Afrika nyugati partjáról, elefántcsontparti szállítmányból érkezett, a személyzet pedig teljes döbbenettel állt a látvány előtt. Szakértők szerint a barna, villámgyors pók minden bizonnyal a Barylestis nemzetség egyik vadászpókja lehetett – ezek agresszív ragadozók, de az emberre nem jelentenek valódi veszélyt - írja a Mirror.

Pokoli pók bújt meg a banán között (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Soha többé banán? – a közösség reakciója

A történet futótűzként terjedt a közösségi médiában. Többen azt írták, ezentúl kétszer is meggondolják, hogy banán kerül-e a kosarukba. Egy helyi lakos azt mondta:

Ezért vizsgálom át mindig a gyümölcsöket, mielőtt megveszem.

Mások viszont sokkal drámaibban reagáltak:

Én soha többé nem eszem banánt!

– írta egy kommentelő, míg mások a pók azonnali elpusztítását követelték.

Gigantikus pók okozott riadalmat egy Lidlben

Nem csak Angliában lepődtek meg: Tavaly az egyik németországi Lidlben a dolgozók a friss gyümölcsöket és zöldségeket pakolták el, amikor az egyik banános ládában egy gigantikus, rémisztő pókot találtak.

Nem csak pókok bújnak meg a banánok között

2025. áprilisában több kiló kokaint találtak három Albert Heijn szupermarketben a banánszállítmányok között Hollandiában. A rendőrséget az alkalmazottak értesítették, miután gyanús csomagokra bukkantak a gyümölcsök alatt.

2025. augusztusában pedig a thesszaloniki kikötőben előzte meg feszült csend a pillanatot, amikor a rakodómunkások nem banánokat, hanem „Diesel” feliratú csomagokat emeltek ki. A kokainszállítmány értéke meghaladta a 6,5 millió dollárt.

