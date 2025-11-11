Oscar-díjas alakítás: maratonfutó lett a sérültnek hitt bankrabló

A New Orleanstól nem messze fekvő álmos louisianai kisvárosban, Slidellben történt bankrablás akár egy fekete komédiába is megelevenedhetne. Péntek délután, fényes nappal sétált be egy férfi a Fidelity Bank helyi fiókjába, mintha súlyos baleset érte volna. Mankót szorongatott, nyakmerevítőt viselt, sőt még sántikált is, hogy teljes legyen a kép.

A slidelli rendőrség még mindig keresi a ravasz bankrablás elkövetőjét

Fotó: Slidell Police Department / Facebook

A banki dolgozók először azt hihették, segítségre szorul – egészen addig, amíg a férfi egy papírlapot nem csúsztatott át a pult alatt.

A lapon ez állt: „Ez egy rablás”. A meglepett pénztáros átadta a készpénzt, a férfi pedig villámgyorsan begyűjtötte a bankjegyeket – majd letette a mankót, és sprintelni kezdett.

A sérültnek hitt tolvajból egy pillanat alatt maratonfutó vált, aki a biztonsági kamerák tanúsága szerint úgy tűnt el az utcán, mintha soha nem is sántított volna – írja a NY Post.

Még mindig keresik a bankrablót

A rendőrség szerint a rabló egy közeli lakónegyeden keresztül menekült, és valószínűleg járművel távozott a helyszínről. Az elkövetőt egyelőre nem sikerült azonosítani, de a hatóságok közzétették a felvételeket, és a lakosság segítségét kérik. A különös módszerű bankrablás gyorsan bejárta az internetet. Sokan nevetve kommentálták a hírt, volt, aki azt írta:

Ez a férfi megérdemelné az Oscart!

– mások szerint pedig inkább a börtönben fogja eljátszani következő szerepét. Mindenesetre egyelőre ő áll nyerésre.

A slidelli rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra, mekkora összeget vitt magával a férfi, csupán annyit közöltek: a rablás során senki sem sérült meg – hacsak nem számítjuk az elkövető színészi hitelességét.

Bankrablás élő adásban

Nem olyan rég írt az Origo arról, hogy akciófilmbe illő jelenetek zajlottak Zuglóban, ahol rollerrel menekültek a rablók, akik plazmavágóval kíséreltek meg kifosztani egy bankautomatát. A rolleres rablók állhatnak a korábbi bicskei eset mögött is. Az a furcsa eset meg tavaly történt, amikor élő adásban tört be a bankba egy albán férfi.