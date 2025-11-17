A kongói Lualaba tartományban található Kalando bánya évek óta híres a vadbányászok és a hivatalos üzemeltetők közötti feszült viszonyról. A bányaszerencsétlenség szombaton következett be, amikor több ezer illegális bányász — a tiltás ellenére — megpróbált bejutni a területre, hogy a réz- és kobaltlelőhelyeken dolgozzon – írja az Aljazeera.

A kalandói kobaltbányában történt bányaszerencsétlenség helyszíne, ahol a túlterhelt híd összeomlása tragédiához vezetett. Fotó: TikTok

A bányaszerencsétlenség előzményei: tiltás, esőzés és pánikot kiváltó lövések vezettek a tragédiához

A hatóságok közölték: aznap heves esőzés miatt tilos volt a belépés, mivel nőtt a földcsuszamlás veszélye. Ennek ellenére a vadbányászok áttörték a lezárást, majd rögtönzött fahidakon próbáltak átjutni egy vízzel teli árok felett.

A beszámolók szerint ekkor katonák is a helyszínen voltak, és a levegőbe leadott figyelmeztető lövések pánikot váltottak ki.

A SAEMAPE jelentése szerint a bányászok tömege egyszerre indult a híd felé, amely azonnal beszakadt. A több mint tíz méter mély árokba zuhant emberek „egymásra torlódtak”, ami súlyos sérüléseket és haláleseteket okozott. A halálos áldozatok számáról eltérő információk jelentek meg: a tartományi vezetés legalább 32 halottról beszél, míg egy másik jelentés 40 áldozatot említ.

A kalando bányát hosszú ideje konfliktus terheli: a vadbányászok, egy helyi szövetkezet és a bánya hivatalos — kínai érdekeltségű — üzemeltetői között folyamatosak a viták.

Az emberi jogi szervezetek szerint több mint 10 000 vadbányász dolgozik illegálisan ugyanazon a területen, ahol a nagyvállalatok ipari módszerekkel termelik ki a kobaltot.

A kobalt világpiaci szerepe óriási: a Kongói Demokratikus Köztársaság világ legnagyobb termelője, a felszínre hozott ércek 80 százalékát pedig kínai cégek dolgozzák fel. A térséget évtizedek óta sújtják vádak gyermekmunkáról, életveszélyes körülményekről és korrupcióról is.

A mostani tragédia miatt a helyi hatóságok azonnal leállították a bányaműveleteket, miközben jogvédők független vizsgálatot követelnek, különösen a katonai jelenlét és a lövések szerepét illetően.

A kongói kobaltbányák biztonsági hiányosságai globális figyelmet kapnak, hiszen az itt kitermelt ásványok nélkülözhetetlenek az elektromos autók akkumulátorainak gyártásához.