A kongói Lualaba tartományban található Kalando bánya évek óta híres a vadbányászok és a hivatalos üzemeltetők közötti feszült viszonyról. A bányaszerencsétlenség szombaton következett be, amikor több ezer illegális bányász — a tiltás ellenére — megpróbált bejutni a területre, hogy a réz- és kobaltlelőhelyeken dolgozzon – írja az Aljazeera.
A bányaszerencsétlenség előzményei: tiltás, esőzés és pánikot kiváltó lövések vezettek a tragédiához
A hatóságok közölték: aznap heves esőzés miatt tilos volt a belépés, mivel nőtt a földcsuszamlás veszélye. Ennek ellenére a vadbányászok áttörték a lezárást, majd rögtönzött fahidakon próbáltak átjutni egy vízzel teli árok felett.
A beszámolók szerint ekkor katonák is a helyszínen voltak, és a levegőbe leadott figyelmeztető lövések pánikot váltottak ki.
A SAEMAPE jelentése szerint a bányászok tömege egyszerre indult a híd felé, amely azonnal beszakadt. A több mint tíz méter mély árokba zuhant emberek „egymásra torlódtak”, ami súlyos sérüléseket és haláleseteket okozott. A halálos áldozatok számáról eltérő információk jelentek meg: a tartományi vezetés legalább 32 halottról beszél, míg egy másik jelentés 40 áldozatot említ.
A kalando bányát hosszú ideje konfliktus terheli: a vadbányászok, egy helyi szövetkezet és a bánya hivatalos — kínai érdekeltségű — üzemeltetői között folyamatosak a viták.
Az emberi jogi szervezetek szerint több mint 10 000 vadbányász dolgozik illegálisan ugyanazon a területen, ahol a nagyvállalatok ipari módszerekkel termelik ki a kobaltot.
A kobalt világpiaci szerepe óriási: a Kongói Demokratikus Köztársaság világ legnagyobb termelője, a felszínre hozott ércek 80 százalékát pedig kínai cégek dolgozzák fel. A térséget évtizedek óta sújtják vádak gyermekmunkáról, életveszélyes körülményekről és korrupcióról is.
A mostani tragédia miatt a helyi hatóságok azonnal leállították a bányaműveleteket, miközben jogvédők független vizsgálatot követelnek, különösen a katonai jelenlét és a lövések szerepét illetően.
A kongói kobaltbányák biztonsági hiányosságai globális figyelmet kapnak, hiszen az itt kitermelt ásványok nélkülözhetetlenek az elektromos autók akkumulátorainak gyártásához.
Drámai videón a mentés, legalább 14 ember meghalt egy bányaomlásban
Sokan életüket vesztették, mert a térségben zajló heves esőzések miatt beomlott egy aranybánya Venezuela déli részén, El Callao településen. A bányakatasztrófa legkevesebb 14 halálos áldozattal járt.
Versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok, bányászok rekedtek a mélyben
Baleset történt egy kolumbiai aranybányában. A feltehetően illegális aranybányában az a szerkezet omlott össze, mi épp a bánya beomlására lett kialakítva. Legalább 18 bányász rekedt a föld alatt, a mentőcsapatok nagy erőkkel dolgoznak a kimentésükön.