Donald Trump 5 milliárd dollárra perelheti a BBC-t

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Donald Trumptól, elismerte, hogy a vágás "ítélkezési hiba" (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

Donald Trump szerint a BBC már el is ismerte, hogy csalt

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.

Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne

- közölte.

Már el is ismerték, hogy csaltak

- mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt.