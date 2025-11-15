Hírlevél

Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

Donald Trump

Donald Trump 5 milliárd dollárra perelheti a BBC-t

23 perce
Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy valószínűleg jövő héten beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt. A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.
Donald TrumpBBCper

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Donald Trumptól, elismerte, hogy a vágás "ítélkezési hiba" (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungarys purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump szerint a BBC már el is ismerte, hogy csalt
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést.

Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne

- közölte.

Már el is ismerték, hogy csaltak

- mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja a „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt.

 

