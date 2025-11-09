Most érkezett! A BBC vezérigazgatója lemondott a posztjáról – mutatjuk, hogy miért!

A BBC-n belül sokkolónak számító bejelentésben Davie azt mondta, döntése „teljes mértékben az ő saját elhatározása”, és éppen akkor történik, amikor a csatorna bocsánatkérést készül kiadni Trump egyik beszédének szerkesztése miatt - írja a The Guardian.

A BBC-nél nem az idei a legjobb év, egymást követik a botrányok

Turness lemondása ugyancsak ezzel az ügyhöz köthető össze, miután a tanácsadó szerint a Panorama műsorban Trump 2021. január 6-i beszédét olyan módon vágták meg, hogy az a nézők számára úgy tűnhetett, mintha az elnök a Capitolium megtámadására buzdította volna híveit. A beszéd részleteit a műsor közel egyórás távolságból vágta össze, torzítva az eredeti tartalmat.

A botrány nyomán Karoline Leavitt, Trump sajtótitkára is élesen bírálta a BBC-t, „100%-ban álhírgyárnak” és „propagandagépezetnek” nevezve a csatornát.

A brit parlament kulturális és médiabizottsága hétfőig adott határidőt a BBC-nek, hogy válaszoljon Michael Prescott, a csatorna szerkesztési irányelveit felügyelő volt tanácsadó vádjaira. Prescott a nyáron távozott, és azóta több, antiszemitizmussal és részrehajlással kapcsolatos problémát is felvetett — például hogy a BBC Arabic műsoraiban olyan megszólalókat is szerepeltettek, akik korábban gyűlöletkeltő kijelentéseket tettek zsidókkal szemben.

A lemondások egy olyan év végén történtek, amikor a BBC-t több fronton is támadások érték — Gary Lineker korábbi műsorvezető megjegyzései, egy Glastonbury-fellépés közvetítése és egy Gázáról szóló dokumentumfilm miatt is.