Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

A Financial Times szerint a békemegállapodás kapcsán az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij már november 27-én, hálaadás napján aláírná az amerikai közvetítéssel készülő dokumentumot. A lap amerikai és európai forrásaira hivatkozva azt írja, hogy ezt követően az egyezményt Moszkvának is bemutatnák, és a teljes tárgyalási folyamat december elejére lezárulhatna. A források szerint ez egyfajta határidő-kijelölés, amelyet azonban maguk a szereplők is irreálisnak tartanak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „Hajlandóak Koalíciója” Ukrajnával foglalkozó nemzetközi partnerek találkozóján

Fotó: Henry Nicholls / AFP

A ukrán elnöki hivatalból több tisztviselő is azt mondta a lapnak, hogy a Washington által felkínált terv egyes pontjai „vörös vonalnak” számítanak Kijev számára. A Washington által átadott 28 pontos tervezetet számos nyugati médium „jelentős engedményként” értékelte Oroszország felé.

Az amerikai javaslat radikális követeléseket tartalmaz

Az Axios korábbi beszámolója szerint az Egyesült Államok „titkos konzultációkat” folytat Moszkvával a megállapodásról. A kiszivárgott pontok között szerepel:

az ukrán hadsereg létszámának mintegy két és félszeres csökkentése,

Kijev lemondása a Moszkvát és Szentpétervárt elérő nagy hatótávolságú rakétákról,

az orosz nyelv hivatalos státuszának visszaállítása,

és további politikai engedmények.

A Financial Times szerint a dokumentumot Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott adta át a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának, Rusztem Umerovnak. Ezzel párhuzamosan azonban kiszivárgott: Zelenszkij megtagadta, hogy érdemi tárgyalást folytasson az amerikai tervről, és inkább európai partnerekkel készít elő egy alternatív megoldást.

A lap szerint az amerikai ajánlat egyik eleme egy korábban felvetett koncepció: az Egyesült Államok „pénz földterületért” alapú megállapodást ajánlott Oroszországnak, amelyre Moszkva nyilvánosan nem reagált.

