Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Donald Trump

Furcsa fordulat: az EU keresztülhúzná Trump ukrajnai békestratégiáját Zelenszkij érdekében

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre nagyobb a feszültség a nyugati szövetségesek között: Németország, Franciaország és több európai ország a határidő előtt átírná az Egyesült Államok béketervét, hogy időt nyerjenek Ukrajnának. A Bloomberg szerint már készül a „konstruktív frissítés”, miközben Washington ultimátumszerűnek érzi az európaiak lépéseit. A háttérben heves viták és egyre élesebb nézetkülönbségek húzódnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpbéketervFranciaország

Kiderült, hogy Németország, Franciaország és több európai ország megpróbálja átírni az Egyesült Államok béketervét a határidő lejárta előtt. Erről a Bloomberg számolt be, bennfentes forrásokra hivatkozva.

béketerv
Új fordulat a béketerv körül: Európa időt akar nyerni Ukrajnának (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Bloomberg: Döntő pillanatban írná át Európa az amerikai béketervet

A lap szerint az európai hatalmak úgy szeretnék bemutatni az újraszerkesztett dokumentumot, mint egy konstruktív frissítést. 

Az európai vezetők ezzel időt akarnak nyerni Ukrajnának, hogy Kijev kidolgozhassa saját új feltételeit az oroszországi tűzszünethez.

Amerikai magas rangú illetékesek úgy vélik, hogy a kemény határidők kijelölése ultimátumszerű benyomást kelt.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az amerikai elnök különmegbízottja, Donald Trump közeli szövetségese, Steven Witkoff közreműködésével elkészült béketerv komoly vitákat és szóváltásokat váltott ki az európaiak között.

Még korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance nevezte meg azokat a fő jellemzőket, amelyeknek szerinte szerepelniük kell az ukrajnai béketervben. Legfontosabbnak azt tartotta, hogy a dokumentum tartalmazzon egy egyértelmű pontot „a gyilkosságok befejezéséről”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!