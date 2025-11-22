Furcsa fordulat: az EU keresztülhúzná Trump ukrajnai békestratégiáját Zelenszkij érdekében

Kiderült, hogy Németország, Franciaország és több európai ország megpróbálja átírni az Egyesült Államok béketervét a határidő lejárta előtt. Erről a Bloomberg számolt be, bennfentes forrásokra hivatkozva.

Új fordulat a béketerv körül: Európa időt akar nyerni Ukrajnának (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Bloomberg: Döntő pillanatban írná át Európa az amerikai béketervet

A lap szerint az európai hatalmak úgy szeretnék bemutatni az újraszerkesztett dokumentumot, mint egy konstruktív frissítést.

Az európai vezetők ezzel időt akarnak nyerni Ukrajnának, hogy Kijev kidolgozhassa saját új feltételeit az oroszországi tűzszünethez.

Amerikai magas rangú illetékesek úgy vélik, hogy a kemény határidők kijelölése ultimátumszerű benyomást kelt.

Korábban arról érkeztek hírek, hogy az amerikai elnök különmegbízottja, Donald Trump közeli szövetségese, Steven Witkoff közreműködésével elkészült béketerv komoly vitákat és szóváltásokat váltott ki az európaiak között.

Még korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance nevezte meg azokat a fő jellemzőket, amelyeknek szerinte szerepelniük kell az ukrajnai béketervben. Legfontosabbnak azt tartotta, hogy a dokumentum tartalmazzon egy egyértelmű pontot „a gyilkosságok befejezéséről”.