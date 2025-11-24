Az Izvesztyija értesülései szerint az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, Olekszandr Bevz november 24-én közölte, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adminisztrációja által kidolgozott, 28 pontos béketervet hivatalosan törölték.

Kijev széttépte a béketervet, az EU és USA mást akar.

Kijev átírta a béketervet, Brüsszel nyomul, Moszkva figyelmeztet

A 28 pontos terv abban a formában, ahogyan mindenki látta, már nem létezik

– írta Bevz a Facebookon.

Hozzátette, hogy a Trump-féle béketervet teljes egészében átdolgozták Kijev észrevételei alapján: több pontot teljesen kihúztak, másokat jelentősen módosítottak.

Ugyanezen a napon Jurij Usakov, az orosz elnök segítője kijelentette, hogy Moszkva számára elfogadhatatlan az Európai Unió párhuzamos rendezési javaslata. Usakov hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin szerint az amerikai ajánlat lényegében megfelel a korábbi orosz–amerikai megállapodásoknak, amelyek az alaszkai találkozón születtek, és alkalmas alap lehet a végleges békemegállapodás kidolgozásához.

November 24-én az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinyo közölte, hogy „konstruktív előrelépés” történt az ukrán konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon. Bejelentette, hogy a „hajlandók koalíciójának” vezetői november 25-én videókonferenciát tartanak a békefolyamat további egyeztetésére.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio előző nap arról beszélt, hogy a genfi béketárgyalások „a valaha volt legproduktívabbak” voltak, és hogy Washingtonnak és Kijevnek „óriási előrelépést” sikerült elérnie. Kiemelte, hogy az USA pontosan érti az orosz álláspontot, és teljes mértékben tisztában van azzal is, mely kérdések elsődlegesek vagy elfogadhatatlanok a konfliktus mindkét oldalának.

Putyin november 21-én megerősítette, hogy Moszkva megkapta Washington 28 pontos javaslatát, amely – szavai szerint – akár „az végső békerendezés alapjául is szolgálhat”.