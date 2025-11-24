Újraírták Trump béketervezetét – íme a részletek

Az Egyesült Államok és Ukrajna új békeszerződést dolgozott ki, jelentősen átdolgozva Donald Trump korábbi, 28 pontos béketervjavaslatát: az új terv már csak 19 pontot tartalmaz. Erről november 24-én számolt be a Financial Times, hivatkozva Ukrajna első helyettes külügyminiszterére, Szergej Kislicára.

Megszületett az új béketerv (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Az USA és Ukrajna újraírta Trump béketervét

Kislica, aki a genfi tárgyalásokon az ukrán delegáció tagjaként vett részt, úgy nyilatkozott, hogy a találkozó „feszült, de produktív” volt. A megbeszélés eredményeként egy alaposan átdolgozott dokumentum született, amely mindkét fél számára „pozitív” érzéseket keltett.

Órákig tartó, aprólékos egyeztetés után az USA és Ukrajna képviselői megállapodtak több kérdésben is, a legvitatottabb pontokat azonban zárójelbe tettük, hogy Donald Trump és Volodimir Zelenszkij döntsenek róluk

– közölte Kislica.

A helyettes külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az új terv csak kevéssé hasonlít a korábbi javaslathoz.

Az eredeti verzióból nagyon kevés maradt. Egy erős intézkedéscsomagot dolgoztunk ki a pozíciók közelítésére, és bizonyos kérdésekben készek vagyunk kompromisszumra. A többi pont döntést igényel a vezetéstől

– tette hozzá.

Korábban az NBC News november 19-én számolt be az amerikai 28 pontos béketervről, amely többek között az ukrán hadsereg létszámának csökkentését, a katonai segély mértékének korlátozását, a orosz nyelv államnyelvi státuszának elismerését, valamint Donbassz és Krím Oroszország általi elismerését tartalmazta.

Orosz részről november 21-én Vlagyimir Putyin jelezte, hogy Moszkva megkapta a 28 pontos tervet, amelyet szerinte „az ukrajnai végső békerendezés alapjául lehetne használni”.