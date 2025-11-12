Leomló fal ölt meg egy ötéves kisfiút

Ötéves fiú halt meg, miután vasárnap rá illetve egy kislányra omlott az egyik épület fala a londoni Sidcup Family Golf pályáján - írja a BBC. A mentők azonnal a helyszínre siettek, ahol megtalálták a két sérültet. A kisfiút életveszélyes állapotban szállították kórházba a szintén megsérült hatéves kislánnyal együtt. A kislányt azóta kiengedték, a fiú azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt sérüléseibe.

A kisfiú a korházba szállítást követően belehalt sérüléseibe. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A kisfiú később belehalt sebeibe

A Sidcup Family Golf szóvivője elmondta:

Mély szomorúsággal halljuk, hogy a vasárnap megsérült gyermek tragikus módon meghalt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyermek családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban.

Hozzátették:

Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal a nyomozás lefolytatásában, és minden lehetséges támogatást megadunk a tragédia által érintetteknek.

