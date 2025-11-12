Hírlevél

Rendkívüli!

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak a Zelenszkij pénztárcájának otthonában

haláleset

Leomló fal ölt meg egy ötéves kisfiút

Elképesztő tragédia történt az angliai Sidcup Family Golf pályáján. Egy fiatal, ötéves kisfiúra valamint egy kislányra ráomlott az egyik épület fala. Mindkettőjüket azonnal kórházba szállították, azonban a kisfiú belehalt sérüléseibe.
Ötéves fiú halt meg, miután vasárnap rá illetve egy kislányra omlott az egyik épület fala a londoni Sidcup Family Golf pályáján - írja a BBC. A mentők azonnal a helyszínre siettek, ahol megtalálták a két sérültet. A kisfiút életveszélyes állapotban szállították kórházba a szintén megsérült hatéves kislánnyal együtt. A kislányt azóta kiengedték, a fiú azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt sérüléseibe.

belehalt
A kisfiú a korházba szállítást követően belehalt sérüléseibe. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A kisfiú később belehalt sebeibe

A Sidcup Family Golf szóvivője elmondta:

Mély szomorúsággal halljuk, hogy a vasárnap megsérült gyermek tragikus módon meghalt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyermek családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban.

Hozzátették: 

Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal a nyomozás lefolytatásában, és minden lehetséges támogatást megadunk a tragédia által érintetteknek.

Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint meghalt egy hétesztendős kisfiú – büntetőeljárást indított a rendőrség.

 

 

