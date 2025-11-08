Öt zseniális ételcsere, amitől fogyni is fog

Dr. Xand világhírű brit orvos szerint pár egyszerű ételcsere a bélflóra nagy támogatója lehet, és sokkal többet ér, mint bármely méregdrága probiotikum, hívta fel a figyelmet a BBC.

A bélflóra kifejezetten szereti, ha az ember pattogatott kukoricát fogyaszt – Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Nem kell csodaszereket vásárolni. Elég, ha a mindennapi ételeidet kicseréled egészségesebbre

– mondja Dr. Xand.

1. Csipsz helyett pattogatott kukorica – a bélflóra imádni fogja!

A chips finom, de tele van zsírral és adalékokkal. A pattogatott kukorica viszont teljes kiőrlésű gabona, tele rosttal, ami táplálja a jó bélbaktériumokat. Ráadásul sokkal könnyebb és kevésbé feldolgozott.

2. Cukorka helyett aszalt gyümölcs – természetes édesség, ami jót tesz a gyomrodnak

Nehéz lemondani a gumicukorról, de próbálja ki helyette az aszalt sárgabarackot, mazsolát vagy datolyát. Nemcsak édesek és finomak, hanem tele vannak rosttal, vitaminokkal és természetes cukorral, amelyek lassabban szívódnak fel és táplálják a bélflórát. Ettől nem zuhan le hirtelen a vércukor, és az energia is tovább kitart.

3. Tedd tele a ragudat lencsével vagy csicseriborsóval

A hüvelyesek – mint a lencse, csicseriborsó vagy bab – valódi szuperételek a bélrendszer számára. Prebiotikus rostjaik a bélbaktériumok kedvenc táplálékai, ráadásul fehérjében gazdagok, segítenek a teltségérzet növelésében, így könnyebb lesz kevesebb húst enni anélkül, hogy éhes maradna.

4. Ízesített mogyoró helyett natúr változat – kevesebb só, több egészség

Sok ízesített mogyoró túl sok sót és cukrot tartalmaz, ami a bélflórának nem kedvez. A natúr mogyoró ezzel szemben egészséges zsírokat és rostot ad anélkül, hogy extra adalékokkal terhelné a szervezetet. Egy marék natúr mogyoró naponta csodákat tehet a bélrendszerrel, miközben finom rágcsálnivaló.

5. Fagyasztott bogyók és kefir a fagyi helyett – a probiotikumok természetes forrása

A jégkrém finom, de tele van cukorral és zsírral. Ha helyette fagyasztott bogyókat eszünk kefirrel, egyszerre lehet élvezni a természetes édességet, antioxidánsokat és élő kultúrákat, amelyek serkentik a mikrobiom működését. Ez a kombináció édes, krémes, és a bélrendszer meghálálja.