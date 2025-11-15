Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívuli

Így könyörög a venezuelai elnök Donald Trumpnak - de elég lesz ez?

Látta?

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

Bella Hadid

Bella Hadid megmutatta, mit él át nap mint nap

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bella Hadid mostanában egyre őszintébben beszél arról, hogyan viseli a hosszan tartó betegséggel járó fizikai és lelki terheket. Az évek óta tartó Lyme-kór miatti küzdelem és az orvosi szorongás sokszor a mindennapjait is meghatározza. Bella Hadid szerint ez a fajta élethelyzet olyan mély hatással van rá, amit kívülről kevesen értenek meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bella Hadidbetegségszorongás

Bella Hadid Instagram-történetben beszélt arról, milyen kihívást jelent számára a Lyme-kórral való együttélés. Megosztott olyan posztokat, amelyek a krónikus betegségek láthatatlan terheit mutatják be, és arról írt, hogy a tünetek kiszámíthatatlanul nehezednek rá a mindennapok során - számol be a Daily Mail.

US model Bella Hadid walks the runway during the Victoria's Secret Fashion Show in New York on October 15, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
A világ egyik legismertebb modellje, Bella Hadid új részleteket árult el betegségéről
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Miért beszélt újra Bella Hadid a mentális egészségről?

A modell korábban is őszintén vallott a szorongásról és depresszióról, most pedig újra hangsúlyozta, mennyire megterhelő lelki teherrel jár a hosszan tartó betegség. A Mentális Egészség Világnapján arról írt, hogy időnként „bénító” érzésekkel küzd, és hogy sokszor kívülről láthatatlan, milyen nehézségeket cipel magával.

Hogyan befolyásolja Bella Hadid életét az orvosi szorongás?

A gyakori vizsgálatok, kezelések és visszaesések miatt folyamatosan készenlétben él, és gyakran érzi úgy, hogy teste és elméje nagyobb terhet visel, mint amit képes lenne elmagyarázni. Mindezek ellenére kitartóan folytatja a kezeléseit, és nyílt kommunikációval igyekszik erőt adni másoknak.

Sokkoló bejelentést tett Kendall Jenner

Kendall Jenner és Gigi Hadid több mint tíz éve elválaszthatatlan barátok. A két szupermodell most közös fotózáson vett részt Wyomingban, ahol elegáns ruhákban, lovak nyergében mutatták meg, hogy barátságuk a divat világában is kiállta az idő próbáját. Az esemény kapcsán a Vogue készített velük interjút, ahol Jenner hihetetlen bejelentést tett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!