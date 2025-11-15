Bella Hadid megmutatta, mit él át nap mint nap

Bella Hadid Instagram-történetben beszélt arról, milyen kihívást jelent számára a Lyme-kórral való együttélés. Megosztott olyan posztokat, amelyek a krónikus betegségek láthatatlan terheit mutatják be, és arról írt, hogy a tünetek kiszámíthatatlanul nehezednek rá a mindennapok során - számol be a Daily Mail.

A világ egyik legismertebb modellje, Bella Hadid új részleteket árult el betegségéről

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Miért beszélt újra Bella Hadid a mentális egészségről?

A modell korábban is őszintén vallott a szorongásról és depresszióról, most pedig újra hangsúlyozta, mennyire megterhelő lelki teherrel jár a hosszan tartó betegség. A Mentális Egészség Világnapján arról írt, hogy időnként „bénító” érzésekkel küzd, és hogy sokszor kívülről láthatatlan, milyen nehézségeket cipel magával.

Hogyan befolyásolja Bella Hadid életét az orvosi szorongás?

A gyakori vizsgálatok, kezelések és visszaesések miatt folyamatosan készenlétben él, és gyakran érzi úgy, hogy teste és elméje nagyobb terhet visel, mint amit képes lenne elmagyarázni. Mindezek ellenére kitartóan folytatja a kezeléseit, és nyílt kommunikációval igyekszik erőt adni másoknak.

