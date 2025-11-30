Így bontották le a berlini falat, a hidegháború és a megosztottság szimbólumát

A második világháború után Németországot a győztes hatalmak négy megszállási övezetre szabdalták, Berlin pedig – bár a szovjet zónában feküdt – ugyancsak négy részre esett szét. A város nyugati felét az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország irányította, a keletit a Szovjetunió. 1961. augusztus 13-án szögesdróttal választották el Berlin keleti és nyugati felét, ezt váltotta fel később a betonból épült és védelmi zónákkal határolt berlini fal – olvasható az IWM brit múzeumi hálózat visszaemlékezésében.

A berlini fal nyugati oldala 1983-ban, Kreuzbergben

Fotó: GIULIO ERCOLANI / StockTrek Images via AFP

A berlini fal a megosztottság szimbóluma volt

A hidegháború elmérgesedésével a két Németország közötti szakadék egyre mélyült. 1949-ben megszületett a nyugati szövetségesekhez kötődő NSZK, illetve a szovjet érdekszférába tartozó NDK. Az 1950-es évekre az NDK lakói tömegesen szöktek át Nyugat-Berlinbe, ezrek próbáltak menekülni a szigorú keleti rendszer elől.

1961 augusztusában az NDK vezetése egyetlen éjszaka alatt húzott fel szögesdrótot és barikádokat Nyugat-Berlin köré, annak ellenére, hogy néhány héttel korábban még tagadták a falépítés szándékát. A barikád hamarosan betonfallá, őrtornyokkal és fegyveres határőrökkel megerősített erőddé vált, ahol a menekülőkre tűzparancs várt. A Berlin területén átmenekülni próbálók közül több mint százan életüket vesztették.

A fordulópont 1989 őszén érkezett el. A keleti blokk megingott, Németországban tömegek vonultak utcára szabadságot követelve. November 9-én az NDK szóvivője, Günter Schabowski egy sajtótájékoztatón zavarosan közölte, hogy a keletnémetek „azonnali hatállyal” utazhatnak Nyugatra. A nyugati sajtó ezt úgy értelmezte, hogy megnyílt a határ. Az emberek percek alatt ellepték az átkelőket. A határőrök tehetetlenek voltak, végül feladták az ellenőrzést. A fal, amely évtizedekig a megosztottság szimbóluma volt, gyakorlatilag még aznap este „összeomlott”.

A berlini fal leomlása

Fotó: Fortepan / Horváth Péter

A történelmi pillanat megnyitotta az utat az újraegyesítés felé, amelyre 1990. október 3-án került sor. Egy korszak zárult le, és vele együtt egy olyan fal is eltűnt, amely egy várost, egy országot és egész Európát osztotta ketté.

A berlini fal belvárosi szakaszának utolsó darabjait végül 1990. november 30-án távolították el.

