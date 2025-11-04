Bianca Censori mindenkit sokkolt — melltartó nélkül sétált Melbourne utcáin!

A Bianca Censori néven ismert 30 éves ausztrál dizájner hétfőn tűnt fel szülővárosában, Melbourne-ben, ahol édesanyjával, Alexandrával, és húgával, Angelina Censorival töltötte a napot. A sztár melltartó nélkül, testhez simuló, átlátszó kék dresszben és ezüst magassarkúban sétált végig a városon — a megjelenése most is sokkolta a járókelőket – írja a DailyMail.

Bianca Censori átlátszó ruhában jelent meg Melbourne-ben — a sztár családi kirándulása is botrányt kavart Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Kanye West felesége néven ismert híresség egy helyi étteremnél állt meg ételért, miközben a család többi tagja visszafogott, hétköznapi öltözéket viselt.

bianca censori out in australia pic.twitter.com/gjQ6CDKCff — 𝓕avs (@favspopculture) November 4, 2025

Bianca Censori saját márkával készül visszatérni

A napokban a Bianca Censori már a közösségi médiában is feltűnt, ahol új fehérneműmárkáját reklámozza, amely a Kim Kardashian-féle SKIMS közvetlen riválisának ígérkezik. Források szerint Kanye West is aktívan részt vesz a projektben, amelyet sokan „bosszúmárkának” tartanak.

Bianca Censori még mindig viseli a gyűrűjét

A híresség Los Angelesből repült haza Melbourne-be, és bár Kanye West nem tartott vele, a nő továbbra is viseli jegygyűrűjét. A pár titokban házasodott össze 2022-ben, és idén decemberben ünneplik harmadik évfordulójukat.

Bianca Censori ezüst bodyban és buborékban villantott

Bianca Censori megint olyat posztolt az Instagramra, amitől felrobbant a net – ezúttal nem a szokásos pucérkodással, hanem egy óriási, átlátszó buborékban pózolva. Persze a szexi ezüst bodyban, mélyen kivágott dekoltázzsal villantott szép, kerek mellek gondoskodtak arról, hogy senki se a buborékra figyeljen. Bianca Censori ismét tarol.