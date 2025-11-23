Ezt önnek is látnia kell! Bizarr bicepsze miatt van életveszélyben egy testépítő influenszer

Kirill Tereshin, az orosz Popeye néven ismert orosz internetes sztár súlyos egészségügyi problémákkal küzd. Orvosai közölték vele: az is lehet, hogy mesterségesen felpumpált bicepsze miatt amputálni kell a karját. A férfi extrém méretű karjaival vált híressé, most azonban az életét is veszély fenyegeti – tájékoztat a Daily Star.

Bicepsze miatt fenyegeti amputáció

Tereshin, aki „Bazooka Arms” néven is ismert, még 2017-ben vált híressé, amikor bicepszébe állítólag olajat vagy vazelinszerű anyagot fecskendeztek, hogy hatalmas karokat kapjon.

A bizarr külső gyorsan híressé tette, ő pedig profi testépítőként mutatkozott a rajongói előtt.

Az utóbbi hónapokban azonban egyre nagyobb aggodalom övezte, mivel rendszeresen bekötözött karral jelent meg videóiban.

Most az orosz SHOT Telegram-csatorna által közzétett képek riasztó állapotot mutatnak: a korábban látványos bicepsz komoly egészségügyi károsodásokat szenvedett. Tereshin bőrátültetésben bízott, amely megmenthette volna a karját. Az orvosok azonban közölték vele, hogy a műtét jelenleg lehetetlen, mert „rendkívül rossz” teszteredményeket produkált. A helyzet így drámai fordulatot vett: a férfi bicepsze miatt akár amputációra is sor kerülhet.

