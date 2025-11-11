Rács mögé kerül a milliárdos Bitcoin-királynő

Éveken át menekült a hatóságok elől Zhimin Qian, miközben Európa legfényűzőbb hoteleiben lakott, és milliókat költött ékszerekre, utazásokra. A Bitcoin-királynő mindezt megtehette, ugyanis óriási, több mint 5,5 milliárd fontos (2400 milliárd forintos) vagyont gyűjtött össze kriptovaluta-csalásokból, számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Mail.

Zhimin Qian, a Bitcoin-királynő hat évig bujkált a hatóságok elől luxuskörülmények között – Fotó: Metropolitan Police/AFP

A 47 éves nő több mint 128 ezer kínai befektetőt károsított meg egy óriási piramisjáték segítségével – most pedig a londoni bíróságon dől el, hány év börtönt kap a világ egyik legnagyobb csalássorozata miatt.

Milliárdokat csalt ki a Bitcoin-királynő

Qian 2014 és 2017 között Blue Sky nevű cége mögé bújva befektetési paradicsomot ígért a gyanútlan áldozatoknak. A valóságban azonban a pénzeket Bitcoinba forgatta, majd amikor lebukott, megszökött Kínából és Európába menekült. A bíróságon elhangzott, hogy a nő éveken át bujkált az Egyesült Királyságban és a kontinensen, csak olyan országokba utazott, ahonnan nem lehet kiadni Kínának, és legtöbbször autóval közlekedett, hogy elkerülje a határellenőrzéseket.

Közben ötcsillagos hotelekben lakott, drágaköveket és órákat vásárolt: Zürichben például egy alkalommal két karóráért közel 120 ezer fontot (több mint 50 millió forintot) fizetett.

Hamis néven bérelt luxusvillát Londonban

2017-ben Qian hamis személyazonossággal, „Yadi Zhang” néven bérelt ki egy hampsteadi luxusvillát, havi 17 333 fontért – nagyjából 8 millió forintért. Az ingatlanközvetítőnek azt állította, hogy ékszerüzlet-tulajdonos. Az Egyesült Királyságban új életet akart kezdeni: két segítőt is toborzott, Jian Wen és Seng Hok Ling személyében, akik sofőrként, házvezetőként és „komornyikként” dolgoztak neki. Wen később 6 év 8 hónap börtönt kapott, Linget pedig most ítélik el, akárcsak Qiant.

A kínai nő hat éven át szabadon élt Európában – Münchenben, Zürichben, Párizsban, Londonban és Skóciában is járt, miközben Bitcoin-vagyona mozgott a háttérben.

Utazásai során folyamatosan adott-vett kriptovalutát, készpénzt váltott, ékszereket vásárolt és ingatlanbefektetéseket keresett

– mondta Gillian Jones ügyésznő a Southwark Crown Court tárgyalásán.