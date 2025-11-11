Rács mögé kerül a milliárdos Bitcoin-királynő

Éveken át menekült a hatóságok elől Zhimin Qian, miközben Európa legfényűzőbb hoteleiben lakott, és milliókat költött ékszerekre, utazásokra. A Bitcoin-királynő mindezt megtehette, ugyanis óriási, több mint 5,5 milliárd fontos (2400 milliárd forintos) vagyont gyűjtött össze kriptovaluta-csalásokból, számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Mail.
A 47 éves nő több mint 128 ezer kínai befektetőt károsított meg egy óriási piramisjáték segítségével – most pedig a londoni bíróságon dől el, hány év börtönt kap a világ egyik legnagyobb csalássorozata miatt.
Milliárdokat csalt ki a Bitcoin-királynő
Qian 2014 és 2017 között Blue Sky nevű cége mögé bújva befektetési paradicsomot ígért a gyanútlan áldozatoknak. A valóságban azonban a pénzeket Bitcoinba forgatta, majd amikor lebukott, megszökött Kínából és Európába menekült. A bíróságon elhangzott, hogy a nő éveken át bujkált az Egyesült Királyságban és a kontinensen, csak olyan országokba utazott, ahonnan nem lehet kiadni Kínának, és legtöbbször autóval közlekedett, hogy elkerülje a határellenőrzéseket.
Közben ötcsillagos hotelekben lakott, drágaköveket és órákat vásárolt: Zürichben például egy alkalommal két karóráért közel 120 ezer fontot (több mint 50 millió forintot) fizetett.
Hamis néven bérelt luxusvillát Londonban
2017-ben Qian hamis személyazonossággal, „Yadi Zhang” néven bérelt ki egy hampsteadi luxusvillát, havi 17 333 fontért – nagyjából 8 millió forintért. Az ingatlanközvetítőnek azt állította, hogy ékszerüzlet-tulajdonos. Az Egyesült Királyságban új életet akart kezdeni: két segítőt is toborzott, Jian Wen és Seng Hok Ling személyében, akik sofőrként, házvezetőként és „komornyikként” dolgoztak neki. Wen később 6 év 8 hónap börtönt kapott, Linget pedig most ítélik el, akárcsak Qiant.
A kínai nő hat éven át szabadon élt Európában – Münchenben, Zürichben, Párizsban, Londonban és Skóciában is járt, miközben Bitcoin-vagyona mozgott a háttérben.
Utazásai során folyamatosan adott-vett kriptovalutát, készpénzt váltott, ékszereket vásárolt és ingatlanbefektetéseket keresett
– mondta Gillian Jones ügyésznő a Southwark Crown Court tárgyalásán.
A nő olyan gondosan kerülte a hatóságokat, hogy 2018-ban, amikor a brit rendőrök először rajtaütöttek a londoni házában, álnevet mondott, és az egyenruhások nem is tudták, kivel állnak szemben. Csak évekkel később, 2024 áprilisában, egy újabb házkutatás során Yorkban találták meg – négy emberrel bujkált együtt, akik főztek, vásároltak és takarítottak helyette, amíg ő a szobájában rejtőzött.
Rejtett laptopok, milliókat érő Bitcoin-vagyon
A rendőrök a házkutatások során több digitális eszközt is lefoglaltak, köztük egy laptopot, amelyen 27,3 millió fontnyi Bitcoin volt tárolva.
Ez csak egy töredéke annak a vagyonnak, amit Qian a piramisjátékkal szerzett – a teljes érték elérheti az 5,5 milliárd fontot, ami a világ egyik legnagyobb kriptovaluta-lefoglalásának számít.
Az ügyészek szerint a nő hamis üzleti dokumentumokat készített, sőt, egyik feljegyzésében arról írt, hogy „Liberland királynője” akar lenni – ez az a mikronemzet, amely a Horvátország és Szerbia közti folyóparton jött létre 2015-ben.
Zhimin Qian jelenleg pénzmosás és bűnszervezet működtetése miatt áll bíróság előtt. A bíró szerint „nagyságrendileg ez a legnagyobb kripto-bűncselekmény, amit valaha az Egyesült Királyságban vizsgáltak.” Az ítélethirdetésre kedden kerül sor – ha bűnösnek találják, Qian akár évtizedekre börtönbe kerülhet, míg a brit és kínai hatóságok még mindig vitáznak arról, kié legyen a lefoglalt több milliárd fontos Bitcoin-vagyon.
Új átverés terjed, nagyon sokan bedőlnek neki
Az Origón is beszámoltunk róla, hogy a Svájci Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) riasztása szerint új típusú adathalász támadás terjed, amely az olyan iPhone-tulajokat veszi célba, akiknek köddé vált a mobiljuk. A csalás során a támadók üzenetet küldenek a telefon tulajdonosának, amelyben azt állítják, hogy előkerült az elhagyott vagy ellopott készülékük.
Milliárdokat kereshet bűnözésből a Facebook
Szintén írtunk az Origón arról, hogy a vád szerint a közösségi platform lényegében a csalók bűntársa. A Reuters hírügynökség jelentése szerint a Meta évente több milliárd dollár bevételhez jut csaló és illegális hirdetésekből, amelyek a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon jelennek meg.