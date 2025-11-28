Hírlevél

Naponta mérgezzük magunkat? A bolti blokkokok veszélyesebbek, mint hinnénk

Egy amerikai szakértő arra figyelmeztet, hogy érdemes óvatosabban bánni a vásárláskor kapott papírokkal. A blokk olyan bevonatot tartalmazhat, amely a bőrrel érintkezve könnyen felszívódik.
Dr. Sabine Donnai szerint sok vásárló nincs tisztában azzal, milyen anyagok lehetnek a hőpapíron. A kutatások alapján a blokk rövid megfogása is elegendő lehet bizonyos határértékek átlépéséhez írja az Express.

Alattomos bolti veszély a blokkon.
Fotó: Unsplash

A szakértő azt állítja, hogy a BPA nevű vegyület hormonális zavarokat idézhet elő. Szerinte különösen veszélyben vannak azok, akik naponta sok nyugtát kezelnek.
A pénztárosoknak ezért nitrilkesztyű használatát javasolja. Figyelmeztet arra is, hogy

 a kézfertőtlenítők nagymértékben növelhetik a felszívódást. 

Bár az Egyesült Királyság betiltotta a BPA-t, gyakran BPS-re váltottak a gyártók. Ez az anyag több szakértő szerint hasonló kockázatot jelenthet. Vannak brit üzletek, amelyek már teljesen száműzték a biszfenolokat a nyugtáikról. Donnai szerint az alkalmi érintkezés nem veszélyes, de a rendszeres használat nagyobb odafigyelést igényel.

Mosással sem sikerül eltávolítani ezeket méreganyagokat

A legfrissebb vizsgálatok szerint a mosás sem távolítja el teljesen azokat a hormonrendszert károsító vegyi anyagokat, amelyek megjelenhetnek a ruházatban. A szintetikus textilekben megtalálható vegyületek — például bizonyos biszfenolok — még mosás után is maradhatnak, így továbbra is veszélyt jelenthetnek a viselő számára.

Veszélyes konyhai eszközök – rejtett mérgek a konyhában

Egyre több konyhai eszköz bizonyul veszélyesnek, mert vegyi anyagok szabadulhatnak ki használat közben. A kutatások szerint egyes edények és háztartási eszközök olyan mérgező anyagokat bocsátanak ki, amelyek egészségkárosító hatással lehetnek.


 

 

