Naponta mérgezzük magunkat? A bolti blokkokok veszélyesebbek, mint hinnénk

Dr. Sabine Donnai szerint sok vásárló nincs tisztában azzal, milyen anyagok lehetnek a hőpapíron. A kutatások alapján a blokk rövid megfogása is elegendő lehet bizonyos határértékek átlépéséhez – írja az Express.

Alattomos bolti veszély a blokkon.

Fotó: Unsplash

A szakértő azt állítja, hogy a BPA nevű vegyület hormonális zavarokat idézhet elő. Szerinte különösen veszélyben vannak azok, akik naponta sok nyugtát kezelnek.

A pénztárosoknak ezért nitrilkesztyű használatát javasolja. Figyelmeztet arra is, hogy

a kézfertőtlenítők nagymértékben növelhetik a felszívódást.

Bár az Egyesült Királyság betiltotta a BPA-t, gyakran BPS-re váltottak a gyártók. Ez az anyag több szakértő szerint hasonló kockázatot jelenthet. Vannak brit üzletek, amelyek már teljesen száműzték a biszfenolokat a nyugtáikról. Donnai szerint az alkalmi érintkezés nem veszélyes, de a rendszeres használat nagyobb odafigyelést igényel.

