Elon Musk

Itt az űrháború: már Jeff Bezos rakétái is fontos mérföldkövet léptek át

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
A NASA új Mars-küldetése újabb mérföldkövet hozott el. A felbocsátás ugyanis a Blue Origin rakétájával valósult meg. A világűrbe bocsátott űrhajó-pár a vörös bolygó körüli pályára tart, és a következő években kulcsfontosságú méréseket végez majd.
A NASA két Escapade egységét a Blue Origin New Glenn nevű, 98 méter hosszú rakétája emelte a világűrbe az amerikai Cape Canaveral űrbázisról. A felbocsátást több napos halasztás előzte meg erős naptevékenység és rossz látási viszonyok miatt, ám végül csütörtök délután minden a tervek szerint zajlott. 

Blue Origin's New Glenn rocket lifts off from launch pad 36 at the Cape Canaveral Space Force Station, carrying NASA's ESCAPADE mission to Mars.
A Blue Origin rakétája sikerrel indította a NASA Mars-küldetését
Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto / AFP

A küldetés következő fázisa indul

A hordozórakéta első fokozata röviddel az indítás után sikeresen visszatért egy, a floridai partoktól 600 kilométerre elhelyezett lebegő leszállóplatformra. 

Ezzel a Blue Origin ismét bizonyította, hogy a visszatérő rakéták fejlesztésében is komoly szereplő.

A két Mars-szondát még egy évig Föld körüli pályán tartják; a nagy utazás csak 2026 őszén indul, amikor a Föld és a Mars helyzete ideális lesz. A másfél millió kilométeres út nagyjából egy évig tart majd.

Blue Origin's New Glenn rocket makes its second flight after launching from pad 36 at the Cape Canaveral Space Force with NASA's ESCAPADE mission to Mars.
Csütörtökön helyi idő szerint délután indították el a 98 méter hosszúságú New Glenn rakétát
Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto / AFP

Nemzetközi gratulációk a Blue Originnek – még Elon Musk is reagált

A sikeres indítást a NASA vezetői mellett a konkurencia is elismerte: Elon Musk, a SpaceX alapítója nyilvánosan gratulált Jeff Bezos vállalatának. A két milliárdos közti űrverseny újabb izgalmas fordulatot vett a Blue Origin történelmi startjával.

