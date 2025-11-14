Itt az űrháború: már Jeff Bezos rakétái is fontos mérföldkövet léptek át

A NASA két Escapade egységét a Blue Origin New Glenn nevű, 98 méter hosszú rakétája emelte a világűrbe az amerikai Cape Canaveral űrbázisról. A felbocsátást több napos halasztás előzte meg erős naptevékenység és rossz látási viszonyok miatt, ám végül csütörtök délután minden a tervek szerint zajlott.

A Blue Origin rakétája sikerrel indította a NASA Mars-küldetését

Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto / AFP

A küldetés következő fázisa indul

A hordozórakéta első fokozata röviddel az indítás után sikeresen visszatért egy, a floridai partoktól 600 kilométerre elhelyezett lebegő leszállóplatformra.

Ezzel a Blue Origin ismét bizonyította, hogy a visszatérő rakéták fejlesztésében is komoly szereplő.

A két Mars-szondát még egy évig Föld körüli pályán tartják; a nagy utazás csak 2026 őszén indul, amikor a Föld és a Mars helyzete ideális lesz. A másfél millió kilométeres út nagyjából egy évig tart majd.

Csütörtökön helyi idő szerint délután indították el a 98 méter hosszúságú New Glenn rakétát

Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto / AFP

Nemzetközi gratulációk a Blue Originnek – még Elon Musk is reagált

A sikeres indítást a NASA vezetői mellett a konkurencia is elismerte: Elon Musk, a SpaceX alapítója nyilvánosan gratulált Jeff Bezos vállalatának. A két milliárdos közti űrverseny újabb izgalmas fordulatot vett a Blue Origin történelmi startjával.