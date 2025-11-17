Pánik tört ki egy repülő fedélzetén egy súlyos bombafenyegetés miatt

Egy bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre a United Airlines Dallasból Chicagóba tartó járata vasárnap reggel. A repülőgép incidens akkor történt, amikor egy férfi azt állította, hogy bomba van felesége csomagjában, ami azonnali biztonsági riasztást váltott ki - számol be a New York Post.

A bombafenyegetés után a tűzszerészek átvizsgálták a repülőt - Illusztráció

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Hogyan reagáltak a hatóságok a bombafenyegetés bejelentésére?

A légitársaság közlése szerint a Boeing 737-700-as gépet St. Louisba irányították át, miután a férfi a személyzetnek jelezte a fenyegetést. A gyanúsan viselkedő utast a hatóságok a leszállást követően azonnal őrizetbe vették, de kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A biztonsági szervek a protokollnak megfelelően a legszigorúbb eljárást indították el.

Hogyan zajlott a kényszerleszállás St. Louis repülőterén?

A gép helyi idő szerint 8:40-kor landolt a St. Louis Lambert Nemzetközi Repülőtéren. A bombakereső és tűzszerész egységek több mint két órán át vizsgálták a repülőt, miközben a hatóságok teljes lezárást rendeltek el a környéken. A letartóztatás után a rendőrség átvizsgálta a poggyászokat és a teljes fedélzetet.

A hatóságok a kényszerleszállást követően teljes körűen átvizsgálták a repülőgépet és a poggyászokat, de semmilyen bombát nem találtak.

A tűzszerész egységek több mint két órán át kutattak robbanószerkezet után, ám a vizsgálat végül negatív eredménnyel zárult. A rendőrség szerint a férfi állítása alaptalannak bizonyult, ezért az incidens továbbra is személyi bejelentésen alapuló, valótlan bombafenyegetésként szerepel a nyomozásban.

Miért kellett evakuálni a United Airlines utasait?

A fedélzeten tartózkodó 119 utast azonnal evakuálták, és a terminálon várták meg, amíg a repülőgépet biztonságosnak nyilvánították. A United Airlines tájékoztatása szerint a gépet később engedélyezték az újraindulásra, és a járat délután gond nélkül megérkezett Chicagóba.

A légitársaságok az elmúlt hetekben több hasonló incidenssel szembesültek, amelyek késéseket, járatszakadásokat és jelentős riadalmat okoztak az utasok körében.