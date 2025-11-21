Hírlevél

Bonnie Blue

Ezer pasin túl vagy, de rajtam még nem! – merész ajánlatot tettek Bonnie Blue-nak

8 órája
Olvasási idő: 4 perc
A netezők alig hitték el, milyen videó került fel a legendás brit kultfigurától. A felvételben a Raider nevű alak egy meghökkentő üzenetet küldött Bonnie Blue felnőttfilmes hírességnek, ami pillanatok alatt lázba hozta a kommentelőket. A reakciók egyszerre voltak döbbentek és nevetősek.
Bonnie BlueOnlyFans-modellpornósztár

A Wealdstone Raider (fosztogató), a brit internet egyik legalapvetőbb mémalakja ismét felkavarta az állóvizet. A netes sztár egy karácsonyi hangulatú kocsmából jelentkezett be, hogy üzenjen a hírhedt Bonnie Blue felnőttfilmes szereplőnek. A videó néhány óra alatt több százezer megtekintést gyűjtött. A rajongók egyszerre értetlenkedtek és tomboltak a lelkesedéstől.

Bonnie Blue, a pornósztár OnlyFans-modell, akit megütöttek – itt a tragédia
Bonnie Blue
Fotó: Képkivágás / BonnieBlue/Instagaram

Mit üzent a Raider Bonnie Blue-nak, és mi történt a videóban?

A netes sztár egy olyan felvétellel jelentkezett, amelyben egyenesen Bonnie Blue felé intézte szavait. A híresség arról vált ismertté, hogy 24 óra alatt 1057 férfival volt együtt, és a Raider egy erre utaló mondattal kezdett:

Lehet, hogy ezer férfid volt egy nap alatt, de a Raidert még sosem kaptad meg.

A jelenetben még egy konfettikilövőt is elsütött, mintha saját mémjét parodizálná.

A videóhoz csatolt üzenetben a Raider azt írta, hogy töltsenek el együtt egy éjszakát, és „írjanak történelmet.” Ez a mondat önmagában elég volt ahhoz, hogy a kommentelők megőrüljenek. A hozzászólások között egymást követték a nevető, bátorító és hitetlenkedő reakciók. Valaki még új becenevet is adott neki: „the womb-raider”, ami percek alatt mémmé vált.

A nézők egyszerre voltak sokkolva és szórakoztatva. Valaki azt írta, hogy

 2025-ben repülő autókat vártak, nem egy ilyen abszurd videót.

Mások szerint a Raider végre visszahozta a régi, legendás karakterét. A felvétel néhány órán belül félmillió megtekintést gyűjtött, ami bizonyítja, hogy a netes sztár még mindig tudja, hogyan kell felrázni a közönséget – számolt be megrázó részletekről a Daily Star.

A Wealdstone Raider kemény üzenetet küldött a pornósztárnak (A kép forrása: The Wealdstone Raider/Facebook)

 

 

