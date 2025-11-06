Tévedésből több bűnözőt is kiengedtek a börtönből, hajtóvadászat indult

Az új büntetés-végrehajtási törvényben korlátoznák a rövid büntetések alkalmazását és egyes bűnözők korábbi szabadon bocsátását. A börtönreform célja összességében az, hogy enyhítse a túlzsúfolt javítóintézetek terheit. A terepen dolgozó rendőrök szerint ez katasztrofális állapotokat idézhet elő, hívta fel a figyelmet a Sky News.

A börtönreform miatt a rendőrség és a szakértők a bűncselekmények elszaporodására számítanak Nagy-Britanniában – Fotó: HOLLIE ADAMS / AFP

Bármennyire is hiszek a rehabilitációban, a rendőrségeknek fel kell készülniük egy hirtelen bűnözési hullámra. Ha a kormány valóban csökkenteni akarja az elítéltek számát, akkor biztosítania kell a forrásokat a rehabilitációhoz is. Különben az utcákon fogjuk viszontlátni a bűnözőket

– mondta Jason Devonport rendőrfőkapitány-helyettes, aki korábban 18 hónapot töltött börtönigazgatóként az észak-walesi HMP Berwynben. Szerinte minden bűncselekmény-típus növekedésére számítani kell, és a közösségi programok sem tudnak egyik napról a másikra csodát tenni.

A börtönreform mellett adminisztrációs hibák miatt is forrnak az indulatok

Miközben a rendőrség a reform miatt aggódik, a brit igazságügyi rendszer újabb súlyos hibát követett el.

A 24 éves, algériai származású szexuális bűnelkövető, Brahim Kaddour-Cherif október 29-én sétált ki a hírhedt HMP Wandsworth börtönből – teljesen véletlenül.

Mindössze öt nappal azután, hogy egy másik, migráns hátterű szexuális bűnöző, Hadush Kebatu hasonló módon került ki a börtönből Essexben.

És a történet ezzel nem ért véget: William „Billy” Smith, egy többszörösen elítélt csaló, szintén tévedésből szabadult. Csak napokkal később derült ki, hogy nincs a helyén. A tévesen kiengedett emberek után hajtóvadászat indult - írja a BBC.

Nem tudjuk, hogyan fordulhatott elő, hogy közel egy hétig senkinek sem tűnt fel, hogy hiányzik két elítélt”

– mondta egy névtelenséget kérő rendőrségi forrás.

A brit parlamentben is robbant a botrány. AAndy Slaughter, a parlament Igazságügyi Bizottságának elnöke azt mondta, hogy

A brit börtönrendszer összeomlóban van. Az alulfinanszírozottság, a hibás döntések és a szakemberhiány miatt elkerülhetetlen, hogy még több rab szabaduljon véletlenül.

700 milliós pluszkeretet ígérnek, de a közbiztonságért aggódnak

A kritikák hatására a Igazságügyi Minisztérium is reagált. Egy szóvivő szerint a kormány elkötelezett a biztonság mellett, és máris óriási forrásokat csoportosít át a helyzet kezelésére.

A következő három évben további 700 millió fonttal (307,5 milliárd Ft - a szerk.) növeljük a pártfogói szolgálat költségvetését, és új technológiákba fektetünk, hogy a munkatársak a tényleges bűnmegelőzéssel foglalkozhassanak. Mindazonáltal azoknak a bűnözőknek, akik korábban szabadulnak, szigorú szabályokat kell betartaniuk

– fogalmazott a minisztérium szóvivője.