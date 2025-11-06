Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Olvasta már?

Most érkezett, leomlott az egri vár fala

börtön

Tévedésből több bűnözőt is kiengedtek a börtönből, hajtóvadászat indult

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Londonban pattanásig feszült a helyzet. A brit rendőrség vezetői most már nyíltan kimondják, hogy a kormány börtönreformja katasztrófát hozhat. Szakértők szerint a bűnözés akár 6 százalékkal is emelkedhet rövid távon, ami több mint 396 ezer új bűncselekményt jelenthet egyetlen év alatt. Több rabot úgy engedtek ki, hogy az nem tűnt fel senkinek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönalulfinanszírozottságkáoszreformrendőrség

Az új büntetés-végrehajtási törvényben korlátoznák a rövid büntetések alkalmazását és egyes bűnözők korábbi szabadon bocsátását. A börtönreform célja összességében az, hogy enyhítse a túlzsúfolt javítóintézetek terheit. A terepen dolgozó rendőrök szerint ez katasztrofális állapotokat idézhet elő, hívta fel a figyelmet a Sky News. 

börtönreform
A börtönreform miatt a rendőrség és a szakértők a bűncselekmények elszaporodására számítanak Nagy-Britanniában – Fotó: HOLLIE ADAMS / AFP

Bármennyire is hiszek a rehabilitációban, a rendőrségeknek fel kell készülniük egy hirtelen bűnözési hullámra. Ha a kormány valóban csökkenteni akarja az elítéltek számát, akkor biztosítania kell a forrásokat a rehabilitációhoz is. Különben az utcákon fogjuk viszontlátni a bűnözőket

– mondta Jason Devonport rendőrfőkapitány-helyettes, aki korábban 18 hónapot töltött börtönigazgatóként az észak-walesi HMP Berwynben. Szerinte minden bűncselekmény-típus növekedésére számítani kell, és a közösségi programok sem tudnak egyik napról a másikra csodát tenni.

A börtönreform mellett adminisztrációs hibák miatt is forrnak az indulatok 

Miközben a rendőrség a reform miatt aggódik, a brit igazságügyi rendszer újabb súlyos hibát követett el. 

A 24 éves, algériai származású szexuális bűnelkövető, Brahim Kaddour-Cherif október 29-én sétált ki a hírhedt HMP Wandsworth börtönből – teljesen véletlenül.

Mindössze öt nappal azután, hogy egy másik, migráns hátterű szexuális bűnöző, Hadush Kebatu hasonló módon került ki a börtönből Essexben.

És a történet ezzel nem ért véget: William „Billy” Smith, egy többszörösen elítélt csaló, szintén tévedésből szabadult. Csak napokkal később derült ki, hogy nincs a helyén.  A tévesen kiengedett emberek után hajtóvadászat indult - írja a BBC.

Nem tudjuk, hogyan fordulhatott elő, hogy közel egy hétig senkinek sem tűnt fel, hogy hiányzik két elítélt”

– mondta egy névtelenséget kérő rendőrségi forrás.

A brit parlamentben is robbant a botrány. AAndy Slaughter, a parlament Igazságügyi Bizottságának elnöke azt mondta, hogy

A brit börtönrendszer összeomlóban van. Az alulfinanszírozottság, a hibás döntések és a szakemberhiány miatt elkerülhetetlen, hogy még több rab szabaduljon véletlenül.

700 milliós pluszkeretet ígérnek, de a közbiztonságért aggódnak

A kritikák hatására a Igazságügyi Minisztérium is reagált. Egy szóvivő szerint a kormány elkötelezett a biztonság mellett, és máris óriási forrásokat csoportosít át a helyzet kezelésére.

A következő három évben további 700 millió fonttal (307,5 milliárd Ft - a szerk.) növeljük a pártfogói szolgálat költségvetését, és új technológiákba fektetünk, hogy a munkatársak a tényleges bűnmegelőzéssel foglalkozhassanak. Mindazonáltal azoknak a bűnözőknek, akik korábban szabadulnak, szigorú szabályokat kell betartaniuk

 – fogalmazott a minisztérium szóvivője.

A minisztérium egy másik közleményében elismerte, hogy a téves szabadon bocsátások évek óta növekvő tendenciát mutatnak.

Az igazságügyi miniszter, Alex Davies-Jones, a Sky News reggeli műsorában élesen bírálta a helyzetet, és nem rejtette véka alá indulatait. 

A politikus közölte, hogy még ma rendkívüli értekezletet hívtak össze az összes börtönigazgatóval, és informatikai szakértők is bevonásra kerülnek, hogy digitalizálják a jelenleg papíralapú nyilvántartási rendszert, ezzel csökkentve a hibalehetőségeket.

Drónokkal szöktethetik a rabokat

Az Origón nemrégiben írtunk arról, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre nagyobb mértékben használják a modern technológiákat. Nagy-Britannia börtöneiből például hamarosan drónokkal szöktethetik a rabokat, ha nem tesznek ellene – derül ki a brit parlament igazságügyi bizottságának információiból.

Rátámadt az őrre a letartóztatott börtöntrubadúr

Az Origón számoltunk be arról is, hogy 2025 júliusában a szabolcsi börtönben elvették egy elítélt gitárját, mert túl hangos volt a gitározás és az éneklés. A vádlott ezen annyira felbőszült, hogy ordítozva elkezdett dörömbölni a zárkája ajtaján, majd szidalmazta az odaérkező börtönőrt, akit két kézzel mellkason ütött. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!