Tévedésből több bűnözőt is kiengedtek a börtönből, hajtóvadászat indult

Az új büntetés-végrehajtási törvényben korlátoznák a rövid büntetések alkalmazását és egyes bűnözők korábbi szabadon bocsátását. A börtönreform célja összességében az, hogy enyhítse a túlzsúfolt javítóintézetek terheit. A terepen dolgozó rendőrök szerint ez katasztrofális állapotokat idézhet elő, hívta fel a figyelmet a Sky News.
Bármennyire is hiszek a rehabilitációban, a rendőrségeknek fel kell készülniük egy hirtelen bűnözési hullámra. Ha a kormány valóban csökkenteni akarja az elítéltek számát, akkor biztosítania kell a forrásokat a rehabilitációhoz is. Különben az utcákon fogjuk viszontlátni a bűnözőket
– mondta Jason Devonport rendőrfőkapitány-helyettes, aki korábban 18 hónapot töltött börtönigazgatóként az észak-walesi HMP Berwynben. Szerinte minden bűncselekmény-típus növekedésére számítani kell, és a közösségi programok sem tudnak egyik napról a másikra csodát tenni.
A börtönreform mellett adminisztrációs hibák miatt is forrnak az indulatok
Miközben a rendőrség a reform miatt aggódik, a brit igazságügyi rendszer újabb súlyos hibát követett el.
A 24 éves, algériai származású szexuális bűnelkövető, Brahim Kaddour-Cherif október 29-én sétált ki a hírhedt HMP Wandsworth börtönből – teljesen véletlenül.
Mindössze öt nappal azután, hogy egy másik, migráns hátterű szexuális bűnöző, Hadush Kebatu hasonló módon került ki a börtönből Essexben.
És a történet ezzel nem ért véget: William „Billy” Smith, egy többszörösen elítélt csaló, szintén tévedésből szabadult. Csak napokkal később derült ki, hogy nincs a helyén. A tévesen kiengedett emberek után hajtóvadászat indult - írja a BBC.
Nem tudjuk, hogyan fordulhatott elő, hogy közel egy hétig senkinek sem tűnt fel, hogy hiányzik két elítélt”
– mondta egy névtelenséget kérő rendőrségi forrás.
A brit parlamentben is robbant a botrány. AAndy Slaughter, a parlament Igazságügyi Bizottságának elnöke azt mondta, hogy
A brit börtönrendszer összeomlóban van. Az alulfinanszírozottság, a hibás döntések és a szakemberhiány miatt elkerülhetetlen, hogy még több rab szabaduljon véletlenül.
700 milliós pluszkeretet ígérnek, de a közbiztonságért aggódnak
A kritikák hatására a Igazságügyi Minisztérium is reagált. Egy szóvivő szerint a kormány elkötelezett a biztonság mellett, és máris óriási forrásokat csoportosít át a helyzet kezelésére.
A következő három évben további 700 millió fonttal (307,5 milliárd Ft - a szerk.) növeljük a pártfogói szolgálat költségvetését, és új technológiákba fektetünk, hogy a munkatársak a tényleges bűnmegelőzéssel foglalkozhassanak. Mindazonáltal azoknak a bűnözőknek, akik korábban szabadulnak, szigorú szabályokat kell betartaniuk
– fogalmazott a minisztérium szóvivője.
A minisztérium egy másik közleményében elismerte, hogy a téves szabadon bocsátások évek óta növekvő tendenciát mutatnak.
Az igazságügyi miniszter, Alex Davies-Jones, a Sky News reggeli műsorában élesen bírálta a helyzetet, és nem rejtette véka alá indulatait.
A politikus közölte, hogy még ma rendkívüli értekezletet hívtak össze az összes börtönigazgatóval, és informatikai szakértők is bevonásra kerülnek, hogy digitalizálják a jelenleg papíralapú nyilvántartási rendszert, ezzel csökkentve a hibalehetőségeket.
Drónokkal szöktethetik a rabokat
Az Origón nemrégiben írtunk arról, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre nagyobb mértékben használják a modern technológiákat. Nagy-Britannia börtöneiből például hamarosan drónokkal szöktethetik a rabokat, ha nem tesznek ellene – derül ki a brit parlament igazságügyi bizottságának információiból.
Rátámadt az őrre a letartóztatott börtöntrubadúr
Az Origón számoltunk be arról is, hogy 2025 júliusában a szabolcsi börtönben elvették egy elítélt gitárját, mert túl hangos volt a gitározás és az éneklés. A vádlott ezen annyira felbőszült, hogy ordítozva elkezdett dörömbölni a zárkája ajtaján, majd szidalmazta az odaérkező börtönőrt, akit két kézzel mellkason ütött.