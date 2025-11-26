Hírlevél

25 iskolát zártak be Kelet-Ausztráliában a fokozódo bozóttüzek miatt

Kelet-Ausztráliában 25 iskolát kellett bezárni szerdán, mivel a hatóságok szerint jelentősen nőtt a futótüzek kialakulásának veszélye a rendkívüli hőség és az erős szél miatt. A hatóságok mindent megtesznek, hogy megállítsák a bozóttüzek terjedését.
Az ausztrál meteorológia intézet előrejelzése szerint szerdán akár 36 Celsius-fok is lehet Sydneyben és Dubbóban, Új-Dél-Wales legsűrűbben lakott városában, miközben fölerősödik a szél is. Szakemberek szerint akár óránkénti 90 kilométeres sebességű széllökésekre is lehet számítani a nap folyamán. A most kiadott riasztás a legmagasabb szintű, 2023 óta nem pusztítottak ekkora bozóttüzek a térségben. 

bozóttüzek
Bozóttüzek pusztítanak Ausztráliában. Fotó: TREVOR COLLENS / AFP

Már 25 iskolát zártak be a bozóttüzek miatt

A hatóságok azt tanácsolják, hogy az érintett övezetekben lakók fontolják meg a tűzveszélyes területek elhagyását, és kerüljék a legelőket és a bozótosokat.

Az Origo októberben is arról írt, hogy újabb hőhullámok és forró levegő érte el szerdán Ausztrália és Új-Zéland egyes részeit, felszítva a több térségben pusztító erdőtüzeket, Sydney-ben pedig az ausztráliai meteorológiai intézet közlése szerint megdőlt az októberi hőségrekord is.

 

