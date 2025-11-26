25 iskolát zártak be Kelet-Ausztráliában a fokozódo bozóttüzek miatt

Az ausztrál meteorológia intézet előrejelzése szerint szerdán akár 36 Celsius-fok is lehet Sydneyben és Dubbóban, Új-Dél-Wales legsűrűbben lakott városában, miközben fölerősödik a szél is. Szakemberek szerint akár óránkénti 90 kilométeres sebességű széllökésekre is lehet számítani a nap folyamán. A most kiadott riasztás a legmagasabb szintű, 2023 óta nem pusztítottak ekkora bozóttüzek a térségben.

Bozóttüzek pusztítanak Ausztráliában. Fotó: TREVOR COLLENS / AFP

Már 25 iskolát zártak be a bozóttüzek miatt

A hatóságok azt tanácsolják, hogy az érintett övezetekben lakók fontolják meg a tűzveszélyes területek elhagyását, és kerüljék a legelőket és a bozótosokat.

Fire started by lghtning east of Cloncurry, Qld. 24th November 2025 (not for media use without licensing) pic.twitter.com/Sq6G2DITry — AustraliaSkynWeather (@AUSSKY) November 24, 2025

Az Origo októberben is arról írt, hogy újabb hőhullámok és forró levegő érte el szerdán Ausztrália és Új-Zéland egyes részeit, felszítva a több térségben pusztító erdőtüzeket, Sydney-ben pedig az ausztráliai meteorológiai intézet közlése szerint megdőlt az októberi hőségrekord is.