Soha véget nem érő történet: Brad Pitt újabb lépése Angelina Jolie ellen

A birtokot még 2011-ben vásárolták mintegy 60 millió dollárért. A válás 2019-es kezdeményezése után Angelina Jolie el akarta adni a részesedését, ám Brad Pitt szerint abban egyeztek meg, hogy a másik fél beleegyezése nélkül egyikük sem adhatja el az ingatlant – írja a Mirror.

Brad Pitt és Angelina Jolie

Fotó: Mark Ralston/AFP

Brad Pitt 35 millió dollárt követel

Az október 29-én benyújtott bírósági iratok szerint Pitt 35 millió dolláros kártérítést követel, és 22 dokumentum nyilvánosságra hozatalát is kéri, amelyek a Miraval esetleges eladásával kapcsolatosak. Jolie jogi képviselői ügyvédi titoktartásra hivatkozva megtagadták az iratok átadását, Pitt jogi csapata szerint ezzel „visszaélnek a joggal, hogy eltitkoljanak a per szempontjából kulcsfontosságú információkat”.

Jolie oldalán ugyanakkor azzal érvelnek, hogy Pitt korábban egy négyéves titoktartási megállapodást (NDA) akart aláíratni vele, amely megakadályozta volna, hogy a színésznő nyilvánosan beszéljen a férfi állítólagos bántalmazásáról. Pitték ezzel szemben azt mondják, az NDA kizárólag üzleti célokat szolgált, és a borászat védelmét célozta.

Az egykori hollywoodi álompár 2005-ben ismerkedett meg a Mr. és Mrs. Smith forgatásán. Pitt ekkor még Jennifer Anistonnal élt házasságban, Jolie-val pedig 2014-ben mondta ki a boldogító igent. Két évvel később azonban elváltak, és 2019-ben jogerőre emelkedett a válásuk. Hat közös gyermekük van.

A következő nyilvános meghallgatást december 17-re tűzték ki. Jolie ügyvédje, Paul Murphy, a Daily Mail-nek elmondta:

Pitt továbbra is találgatásokra és spekulációkra épít, miközben megpróbál beavatkozni ügyfelem jogi kommunikációjába. Ez a per újabb példája annak, ahogy Pitt évek óta próbálja zaklatni és irányítani Angelinát”

– mondta Jolie ügyvédje, Paul Murphy.

A színésznő is jogorvoslást kért

Jolie közel egy hónapja új iratokat nyújtott be a Naperville-ben zajló per keretében, amelynek tárgya többek között az egykori közös francia birtok, a Chateau Miraval.

Pitt e-maileket szeretne

Pitt október végén azt kérte a bíróságtól, hogy Jolie adja át azokat az e-maileket, amelyeket üzleti menedzserével, Terry Birddel, valamint brit sajtósaival, Chloe Daltonnal és Arminka Heliccel, továbbá két pénzügyi tanácsadóval váltott. Pitt szerint az e-mailekben szó esett a birtok részvényeladásának feltételeiről, amelyek kulcsfontosságúak a jelenlegi perben.

