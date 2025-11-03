Újabb idegösszeomlástól tart Britney Spears családja

Úgy tűnik, újra nehéz időszakot él meg Britney Spears. A popsztár vasárnap váratlanul törölte Instagram-fiókját, miután az utóbbi hetekben többször is furcsán viselkedett, ami komoly aggodalmat váltott ki családjából – írja a Page Six.

Britney Spears amerikai énekesnő

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Amikor a rajongók megpróbálták megnyitni az oldalát, csak ennyi üzenet fogadta őket:

Sajnáljuk, ez az oldal nem elérhető.”

Bár Instagramja eltűnt, Britney Spears X (korábbi Twitter) fiókja továbbra is aktív.

A hónap végén a világsztárt videón is látták, amint veszélyesen cikázik autójával Los Angeles közelében, miközben egy barátnőjével töltött estéről tartott hazafelé.

A felvételen Spears fekete BMW-je többször is áthaladt az úttest középvonalán, ami többek szerint akár tragédiába is torkollhatott volna. Az egyik étterem, ahol az este folyamán megfordult, azonban cáfolta, hogy az énekesnő ittas lett volna.

A családja egyre jobban aggódik, mert a viselkedése sokaknak a 2007-es idegösszeomlására emlékeztet. Akkor Britney Spears kopaszra borotválta a fejét, elveszítette gyermekei felügyeleti jogát, és kórházi kezelésre szorult.

Kis híján balesetet okozott Britney Spears

Britney Spears ismét a figyelem középpontjába került, miután videó készült róla, amint veszélyesen manőverezik autójával egy éjszakai kiruccanás után. A felvételen jól látszik, hogy a „Toxic” énekesnő kacsázva, a sávokat elhagyva, sőt a biciklisávba is behajtva halad haza fekete BMW-jével.

Térdsérülést szenvedett a popsztár

Britney Spears súlyos térdsérülést szenvedett, miután leesett a lépcsőn egy barátja házában. Az énekesnő egy táncos videót akart felvenni, amikor megcsúszott az egyik lépcsőfokon, és hatalmasat esett.