Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Vége a Temu-álomnak? Jön a Temukalipszis, még most rendeljen

Bruce Willis

Elképesztő, mi lesz Bruce Willis agyával a halála után

Meglepő bejelentést tett Emma Heming Willis. Bruce Willis felesége elárulta, hogy férje halála után a hollywoodi csillag agyát eladományozza.
Bizonyára sokan tudják, Bruce Willis demenciájával szenved. A Die Hard filmek sztárjánál 2022-ben előbb afáziát, majd frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak.

Actor Bruce Willis (L) and his wife English model Emma Heming attend the premiere of Universal Pictures' "Glass" at SVA Theatre on January 15, 2019 in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP)
A hollywoodi sztár, Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A német anyukától és amerikai katona apukától született színész állapota azóta rohamosan romlik, ma már nem képes kommunikálni sem. Emma Heming Willis most nyíltan beszélt arról, milyen felelősséggel jár, hogy nap mint nap gondoskodjon férjéről, miközben igyekszik megőrizni közös életük méltóságát – írja a Bild.

Bruce Willis emberi története

A feleség azt tervezi, hogy férje halála után a színész agyát a tudományos kutatásnak adományozza, hogy ezzel segítse a neurodegeneratív betegségek – az FTD, az Alzheimer- és a Parkinson-kór – megértését és jövőbeli gyógyítását. 

Emma hangsúlyozta, ezzel a döntéssel nem csupán a múltat vagy a jelen nehézségeit látják, hanem a jövőt is formálják, amelyben a tudományos előrelépés és az emberi történetek értelmet nyernek.

„Számomra fontos, hogy a férjem életének ezen szakasza ne csak az elmúlásról, hanem a tudományos előrelépésről is szóljon” – mondta Emma. A pár 2007 óta él házasságban, és az asszony gyakran nyilatkozik arról a feladatról, amit Bruce Willis betegségének gondozása ró rá – nemcsak mint feleségre, hanem mint társra, aki igyekszik a szeretetét, méltóságát és reményét megőrizni.

Amúgy a hollywoodi sztár felesége szerint a Die Hard forgatása hatással volt a színész egészségére. A nő a demencia tüneteinek első jeleit a klasszikus akciófilm forgatásán elszenvedett halláskárosodásnak tulajdonította.

 

