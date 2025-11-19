Bruce Willis felesége elárulta, hogyan élik mindennapjaikat

Amikor 2022-ben kiderült, hogy Bruce Willist frontotemporális demenciával diagnosztizálták, az egész világot sokkolta a hír. A színész aktív hollywoodi karrierjéről és fiatalos energiájáról volt ismert, ezért az átlagos demenciás beteg képétől nagyon eltért. A diagnózis után feleségének, Emma Heming Willisnek gyorsan alkalmazkodnia kellett a gondozói szerephez, amelyről most megosztotta tapasztalatait – írja a Maxima.

Bruce Willis amerikai színész

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Hogyan alkalmazkodott Bruce Willis felesége a betegséghez?

Willis felesége nyíltan beszélt arról, hogy mennyire nehéz volt látni, hogy férje, akit szeretett, napról napra egyre másabbá válik. A színész esetében az első tünetek a nyelvi készségek terén jelentkeztek: afáziát diagnosztizáltak nála, ami a beszédet és a megértést érinti, majd egy évvel később megerősítették a frontotemporális demencia diagnózisát.

Emma a kezdeti félelme után úgy döntött, nyilvánosan beszél a betegségről és a gondozásról, hogy másoknak is segítséget nyújtson, akik hasonló helyzetben lehetnek.

A színésznő legfontosabb tanácsai közé tartozik, hogy demenciával élő személy közelében kerülni kell a fekete ruhát, mert az a beteg számára úgy tűnik, mintha egy lebegő fej lenne a levegőben. Ugyanígy a fekete szőnyegek is zavaróak lehetnek, mivel az elme fekete lyukaknak értelmezheti őket a padlón.

A kommunikáció során Emma szerint érdemes kerülni a közvetlen, szemből történő beszélgetést, mert az konfrontációnak tűnhet.

Ehelyett oldalról, a vállat a beszélgetőpartner felé fordítva célszerű kommunikálni. A túl sok szó könnyen összezavarhatja a demenciával élőt, ezért a legjobb a rövid mondatok és a gesztusok, például a hüvelykujj fel- vagy lefelé, a „jó” vagy „rossz” jelezésére. Emma Heming Willis tapasztalatai alapján ezek a praktikák segítenek abban, hogy a mindennapok nyugodtabbak legyenek.

Halála után eladományozza Bruce Willis agyát

Emma azt tervezi, hogy férje halála után a színész agyát a tudományos kutatásnak adományozza, hogy ezzel segítse a neurodegeneratív betegségek – az FTD, az Alzheimer- és a Parkinson-kór – megértését és jövőbeli gyógyítását.