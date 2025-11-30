Alekszej Csepa a budapesti békecsúcsról tett kijelentést

A politikus szerint a budapesti békecsúcs teljesen reális forgatókönyv, és Oroszország kész mérlegelni Magyarországot helyszínként az Ukrajna körüli konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon.
Miért mondja Csepa, hogy akár Budapesten is jöhetnek a tárgyalások?
A politikus a Lenta.ru-nak adott nyilatkozatában azt mondta:
Teljesen elképzelhető, hogy a találkozó Magyarországon lesz. A mostani helyzet és az elmúlt diplomáciai lépések alapján ez egy reális lehetőség.
Csepa emlékeztetett arra, hogy:
- korábban több ország is jelezte: készek tárgyalási helyszínt biztosítani,
- Oroszország nemrég amerikai delegációt is hívott Moszkvába,
- Orbán Viktor pedig nyíltan felajánlotta Budapestet Vlagyimir Putyin elnöknek a Kremlben tartott találkozón.
Ezek együttesen azt mutatják, hogy a budapesti békecsúcs komolyan mérlegelt opció a nemzetközi színtéren.
Miért lenne alkalmas helyszín a budapesti békecsúcs?
Csepa szerint több szempontból is:
- Budapest biztonságos és semleges terep, ahol mindkét félnek garantálható lenne a diplomáciai védettség.
- Magyarország nyíltan hangsúlyozza: a béke mielőbbi elérésében érdekelt.
- Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol Putyinnal és Donald Trumppal is – ez ritka pozíció Európában.
A politikus kiemelte: a világban több ország – Törökország, Szaúd-Arábia, az Emírségek, Fehéroroszország – is bejelentkezett, de „Magyarország is egyike azoknak a helyeknek, ahol minden feltétel adott lehet”.
Mit mondott Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról?
A magyar miniszterelnök a Kremlben világossá tette Putyinnak, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani, érdekelt a háború mielőbbi lezárásában és reméli, hogy az új békejavaslatok végre valódi eredményt hoznak.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Budapest nem nézője, hanem aktív támogatója a béketeremtési folyamatnak.