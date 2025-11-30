Alekszej Csepa a budapesti békecsúcsról tett kijelentést

A politikus szerint a budapesti békecsúcs teljesen reális forgatókönyv, és Oroszország kész mérlegelni Magyarországot helyszínként az Ukrajna körüli konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon.

Alekszej Csepa szerint valós lehetőség, hogy a budapesti békecsúcs ad majd helyszínt az ukrán–orosz tárgyalásoknak.

Fotó: AFP, MTI

Miért mondja Csepa, hogy akár Budapesten is jöhetnek a tárgyalások?

A politikus a Lenta.ru-nak adott nyilatkozatában azt mondta:

Teljesen elképzelhető, hogy a találkozó Magyarországon lesz. A mostani helyzet és az elmúlt diplomáciai lépések alapján ez egy reális lehetőség.

Csepa emlékeztetett arra, hogy:

korábban több ország is jelezte: készek tárgyalási helyszínt biztosítani,

Oroszország nemrég amerikai delegációt is hívott Moszkvába,

Orbán Viktor pedig nyíltan felajánlotta Budapestet Vlagyimir Putyin elnöknek a Kremlben tartott találkozón.

Ezek együttesen azt mutatják, hogy a budapesti békecsúcs komolyan mérlegelt opció a nemzetközi színtéren.

Miért lenne alkalmas helyszín a budapesti békecsúcs?

Csepa szerint több szempontból is:

Budapest biztonságos és semleges terep, ahol mindkét félnek garantálható lenne a diplomáciai védettség.

Magyarország nyíltan hangsúlyozza: a béke mielőbbi elérésében érdekelt.

Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol Putyinnal és Donald Trumppal is – ez ritka pozíció Európában.

A politikus kiemelte: a világban több ország – Törökország, Szaúd-Arábia, az Emírségek, Fehéroroszország – is bejelentkezett, de „Magyarország is egyike azoknak a helyeknek, ahol minden feltétel adott lehet”.

Mit mondott Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról?

A magyar miniszterelnök a Kremlben világossá tette Putyinnak, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani, érdekelt a háború mielőbbi lezárásában és reméli, hogy az új békejavaslatok végre valódi eredményt hoznak.